İzmir’de emeklilere yaklaşık 90 milyon TL’lik destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin artan yaşam maliyetleri karşısında hane bütçelerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü Emekli Desteği Programı’nı güçlendirerek sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla daha önce 2 bin 500 TL olarak sağlanan alışveriş ve kira destekleri 4 bin TL’ye yükseltildi. Yeni destek tutarı ilk kez Ağustos dönemi ödemelerinde uygulandı. Ağustos ayında hane başına 4 bin TL olmak üzere 72 milyon 388 bin TL alışveriş, yine hane başına 4 bin TL olmak üzere 17 milyon 508 bin TL kira desteği sağlandı. Böylece emeklilerin banka kartlarına toplam 89 milyon 896 bin TL aktarıldı. Destekler, emeklilerin temel ihtiyaçlarına katkı sunarken kent esnafı açısından da ekonomik hareketlilik yaratıyor.

EMEKLİ DESTEKLERİ 4 BİN TL OLARAK DEVAM EDECEK

Eylül 2026 itibarıyla 19 bin 100 kişi alışveriş, 5 bin kişi ise kira desteğinden yararlanıyor. Programın kriterlerini karşılayan emeklilere yönelik alışveriş ve kira destekleri, Eylül dönemi ve sonraki aylarda da 4 bin TL olarak sürdürülecek.

SU FATURALARINDA DA DESTEK VAR

Emekli Desteği Programı kapsamında kriterleri karşılayan ve adına kayıtlı su aboneliği bulunan emeklilerin aylık su tüketimlerinin ilk 4 metreküplük bölümü ücretsiz karşılanıyor. Bu miktarı aşan tüketimler ise yüzde 50 indirimli tarifeden faturalandırılıyor.

Emekli Desteği Programı’ndan yararlanmak isteyenler, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi başvuru portalı olan bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden yapabiliyor. Başvurular, belirlenen sosyal destek kriterlerine göre değerlendiriliyor. Ayrıca Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi ve Danışma ve Dayanışma Noktaları aracılığıyla da başvuru alınabiliyor.