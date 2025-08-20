“İzmir’de Eski Bir Yaz: Deniz Hamamlarından Plaja” sergisi, APİKAM tarafından kapsamlı bir çalışmanın sonucunda hazırlandı. Sergi, İzmirlilerin denizle kurduğu gündelik ilişkiyi, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bir zaman dilimi içinde ele alıyor. Deniz hamamlarından modern plajlara geçişin izini süren bu anlatı; sağlık, mahremiyet, eğlence ve modernleşme kavramları etrafında şekilleniyor. Hazırlık sürecinde dönemin gazete arşivlerinden, hatıratlardan, akademik çalışmalardan ve çeşitli yayınlardan faydalanan sergi, İzmir’in denizle kurduğu eşsiz bağın izlerini taşıyor.

24 EKİM’E KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Ayrıca, 1936 yılında Arsıulusal İzmir Fuarı Açıkhava Tiyatrosu’nda “Lüküs Hayat” adlı oyunu sahnelemek üzere kente gelen İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularının İnciraltı’na yaptıkları vapur gezisi, dönemin İzmir Belediye Başkanı Behçet Uz ile birlikte İnciraltı deniz banyolarında yüzdükleri anlar ve 1937 yılında çekilmiş Karşıyaka sahiline ait görüntüler de sergiye eşlik ediyor. Bu tarihi görüntüler, APİKAM “İZFAŞ Albümleri” koleksiyonundan derlenen kısa film olarak APİKAM Drama Salonu’nda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. İzmirlilerin denizle temasına dair kısa bir yolculuk sunan sergi, 21 Ağustos-24 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilecek.