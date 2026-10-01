İzmir’de üniversiteliler Büyükşehir’e emanet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını desteklemek ve günlük yaşam giderlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz sıcak yemek hizmetini yeni akademik yılda da sürdürüyor. Aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.

İzmir’de öğrenim gören, farklı kentlerden gelerek ailelerinden uzakta yaşayan üniversitelilere yönelik hizmet, öğrencilerin bir öğünlük yemek ihtiyacını karşılamanın yanı sıra bütçelerine de katkı sunuyor. Günde ortalama 3 bin 200 menü, üç çeşit olmak üzere toplam 9 bin 600 porsiyon sıcak yemek olarak hazırlanıyor.

ALTI NOKTADA SICAK YEMEK

Ücretsiz yemek hizmeti Ege Üniversitesi kampüs içi metro durağı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi kız yurdu yakını, Bakırçay Üniversitesi kampüsü, İzmir Demokrasi Üniversitesi önü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi önü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kütüphanesi önünde veriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Hüseyin Küçükkara, yeni akademik yılda da üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “Kentimizde öğrenim gören, yurtlarda kalan ve zorlu ekonomik koşullarda eğitim hayatını sürdüren öğrencilerimize aile sıcaklığını aratmamak amacıyla akşam yemeği hizmetimizi başlattık. Kentimizde yer alan altı devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerimize günlük 3 bin 200 menü, üç çeşit olmak üzere toplam 9 bin 600 sıcak yemeği ücretsiz olarak sunuyoruz. Tüm öğrencilerimizi hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri arasında yemekle buluşturuyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

“BİR ÖĞÜN BİLE ÖNEMLİ”

İlk gün menüsünde çorba, pilav, tavuk döner ve ekmek yer aldı. Öğrenciler, sıcak ve ücretsiz yemek hizmetinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Öğrenci Yağmur Şahin, “İlk defa gördüm ve hoşuma gitti. Hem sıcaktı hem lezzetliydi, beğendim. Ailemin geliriyle geçiniyoruz. Herhangi bir para harcamadan böyle bir yemeğe erişebilmek güzel. Anne eli değmiş gibi. Biz öğrenciler için bir öğün bile önemli” diye konuştu.

Eylül Gündeş ise hizmetin öğrencilerin bütçesine katkı sağladığını belirterek, “Yemekler sıcak ve lezzetliydi. Gerçekten anne elinden çıkmış gibi. Ekonomi öğrenciler için çok önemli, bazen yönetmek zor olabiliyor. Bize destek oldukları için teşekkür ederiz” dedi.

Üniversite öğrencisi Yunus Emre Eşit, önceki yıllarda da hizmetten yararlandığını belirterek, “Bu saatlerde insan ister istemez acıkıyor. Arkadaşlarımızla yemeğimizi yiyoruz, güzel oluyor. Belediyenin aşevinde yapılması hijyenik açıdan çok daha iyi oluyor. Aşçıların ellerine sağlık, çok güzel yapıyorlar yemekleri. Ekonomik olarak da öğrenci bugün harcarken yarını düşünmek zorunda kalıyor. Karnımızı doyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Efe Şahin de hizmetin öğrenci bütçesine katkı sunduğunu söyleyerek, “Bence çok iyi bir hizmet. Ekonomik olarak bize katkısı oluyor. Buraya harcayacağımız parayı akşamları dışarı çıktığımızda arkadaşlarımızla birlikte harcıyoruz. Bu da bir derdimizi aklımızdan almış oluyor” dedi.

YEMEKLER BÜYÜKŞEHİR’İN AŞEVİNDE HAZIRLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde de üniversite öğrencilerinin yanı sıra özel gereksinimli öğrenciler, engelli dernekleri, sosyal hizmet etkinlik merkezleri ve ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine yönelik desteklerini sürdürüyor.

Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Yemek Üretim Merkezi’nde haftanın yedi günü sürdürülen çalışmalar kapsamında on binlerce İzmirliye sıcak yemek ve kumanya ulaştırılıyor.