İzmir’de YENİ Partili gençlerden 30 Ağustos mesajı: 'Yorulacağız ama durmayacağız'

YENİ Parti İzmir İl Gençlik Kolları’nın düzenlediği “Zafere Giden Yol” başlıklı söyleşi İzmir Kordon’da gerçekleştirildi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın konuşmacı olarak yer aldığı söyleşinin moderatörlüğünü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Güzelbahçe eski İlçe Başkanı Devrim Seyrek üstlenirken, düzenlenen etkinliğin açılış konuşmalarını YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç ve YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamının ve Cumhuriyet’in gençlere bıraktığı sorumluluğun ele alındığı söyleşide, konuşmacılar Atatürk’ün mirası, gençlerin Türkiye’nin geleceğindeki rolü ve ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etkinlikte ayrıca YENİ Parti’nin kuruluş süreci, siyasi hedefleri ve gençlere yönelik mesajlar da gündeme geldi.

BAŞKAN GÜÇ: “GENÇLER AYAĞA KALKARSA KARANLIK SON BULUR”

YENİ Parti’nin ülkenin geleceğinin emanet edildiği gençlerin yeniden hayal kurabilmesi için iktidar yürüyüşünü başlattığını aktaran YENİ Parti İzmir Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, “Cumhuriyetimizin umudu sevgili gençler, Bu akşam burada çok anlamlı bir başlık altında buluşuyoruz: “Zaferin ruhunu, geleceğin umuduyla buluşturuyoruz.” Aslında bu cümle, bugün hepimizin taşıdığı sorumluluğun da en güzel ifadesidir. Çünkü; 30 Ağustos; en zor şartlarda dahi umudunu kaybetmeyen bir milletin, kendi kaderini değiştirebileceğinin tarihidir. Büyük Taarruz başladığında Anadolu yıllardır savaşın içindeydi. Millet yorgundu. İmkânlar sınırlıydı. Memleketin dört bir yanı işgal altındaydı. Ama Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının elinde bütün bunlardan daha güçlü bir şey vardı: Milletine olan inancı. Türkiye bugün başka zorluklarla karşı karşıya. Gençlerimiz gelecek kaygısı yaşıyor. Üniversiteyi bitiren gencimiz iş bulup bulamayacağını düşünüyor. Çalışan gencimiz emeğiyle kendi hayatını kurmakta zorlanıyor. Birçok gencimiz geleceğini başka ülkelerde arıyor. Ama ben özellikle genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum: Umutsuz olmayınız. Çünkü bu toprakların tarihinde umutsuz görünen şartları değiştiren çok büyük bir irade vardır. YENİ Parti olarak işte bu inançla yola çıktık. Gençlerin yeniden hayal kurabildiği, emeğin karşılığını aldığı, liyakat sahibi insanların önünün açıldığı, adaletin herkese eşit uygulandığı bir Türkiye için iktidara yürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin geleceğini gençlere emanet ederken aslında çok büyük bir mesaj verdi: Bir ülkenin geleceği, gençlerinin cesareti kadar büyüktür. Bu nedenle sizlerden; yanımızda yürümenizi, söz söylemenizi, itiraz etmenizi, üretmenizi ve bu ülkenin geleceğinde doğrudan söz sahibi olmanızı istiyoruz. Çünkü YENİ Parti'nin geleceğini de Türkiye'nin geleceğini de gençlerle birlikte kuracağız. Çünkü bizim tarihimiz bize çok açık bir şey öğretiyor: İnananlar yürürse, millet birleşirse, gençler ayağa kalkarsa, hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez” dedi.

TEKÜN: “YORULACAĞIZ AMA DURMAYACAĞIZ”

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere yalnızca bir miras değil, ulaşılması gereken bir hedef de bıraktığını belirten YENİ Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Efe Orbay Tekün, “Bugün burda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlamını birlikte hatırlamak ve bu büyük mirasın bize yüklediği sorumluluğu konuşmak için bir aradayız. 30 Ağustos, bir milletin kendi kaderini kendi ellerine aldığı gündür. 30 Ağustos; ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyen bir milletin, vatanına sahip çıkma kararlılığıdır. Bundan 104 yıl önce bu topraklarda bir millet, yoklukla, işgalle, imkânsızlıklarla mücadele etti. Ama geri adım atmadı. Çünkü mesele sadece bir toprak parçası değildi. Mesele vatandı, Bayraktı, Hürriyetti. Mesele, bu topraklarda başı dik ve alnı açık yaşayabilmekti. Ve o mücadele, 30 Ağustos’ta büyük bir zaferle taçlandı. Elbette geçmişimizle gurur duyacağız. Ama Atatürk’ün bize bıraktığı miras, yalnızca geçmişi anlatmak değildir. Bize bir hedef de bırakmıştır: Daha güçlü, daha özgür, daha adil ve daha huzurlu bir Türkiye. İşte biz bugün burada bunun için varız. YENİ Parti olarak Türkiye’nin geleceğine dair yeni bir iddia ortaya koyuyoruz. Siyasetin yeniden memleket için yapılabileceğine, gençlerin yalnızca seçim zamanı hatırlanmayacağına, liyakatın, emeğin ve adaletin yeniden değer kazanacağına inanıyoruz. Çünkü bu ülkenin gençlerinin hayali başka ülkelere gitmek değil; kendi ülkesinde özgürce yaşamak, çalışmak ve geleceğini kurabilmek olmalı. Bizim mücadelemiz de tam olarak bunun mücadelesidir. Biz bu topraklarda ‘Vatan sağ olsun’ diyerek cepheye gidenlerin mirasını taşıyoruz. Biz ‘Ya istiklal, ya ölüm’ diyerek ayağa kalkanların çocuklarıyız. Yorulacağız ama durmayacağız. Eleştirileceğiz ama vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

GÜNAYDIN: “MİLLET PARAN YOKSA HALLEDERİZ DİYOR”

Etkinliğin söyleşi bölümünde, YENİ Parti’nin kuruluş sürecini ve bu süreçte halktan gördükleri desteği anlatan YENİ Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, “Oğlumda salt bir Atatürk sevgisi var, tıpkı bende de olduğu gibi. İnsan sonradan siyasallaşmaya başlıyor, yaş alıyor. Sonrasında Mustafa Kemal'in yaptıklarını o gözle yeniden anlamlandırmaya başlıyorsun. O saf sevgi benim adıma hiç eksilmedi. Mustafa Kemal kararlılıktır. Yürüyeceği yolun sonunu bilen kararlı bir iradedir. Hayranlıkla birlikte yaptığı stratejilere güven duyuyorum” diye konuştu. Ardından siyasi hayatındaki kırılma noktalarından bahseden Günaydın, “Bir işin profesyoneli olmak çok tehlikeli bir şeydir. Özellikle siyasetin profesyoneli olmak çok tehlikelidir. 2015 yılında Ekmeleddin İhsanoğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi, ben kapıyı çektim çıktım. Hepimiz insanız. Bazen hayatın akışı değişik bir hal alabiliyor. Mutlak Butlan meselesinde de o dönem konuşuluyordu ‘şu gün çıkacak, bugün çıkacak, tedbirli karar çıkmayacak’ diye. Karar açıklandığında berberdeydim. Bir genel başkan yardımcımız aradı, acil gelmemi istedi. Gittiğimde karar ulaşmıştı ve karar bir seri katil serinkanlılığıyla yazılmıştı. Bizi çalışamaz hale getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. 24 Mayıs’ta polisin biber gazı ve plastik mermi ile genel merkeze girmesi, hayatım boyunca unutmayacağım bir manzaraydı. Onu ve ona sebep olanları unutursak kalbimiz kurusun. Parti kurmak kolay iş değil. Bir mucizeyle iki ay içinde partimiz kuruldu. Dünya tarihinde yoktur. Bu parti, kurulduğu gün birinci parti oldu. Araştırmalar teyit ediyor, sokaktaki gözlemlerimiz de bize bunu gösteriyor. Otobüsümüzün arkasındaki ‘Teyzem sağ olsun’ lafı var ya, teyzemiz sağ olsun. İzmir’de edilmişti o laf. O laf siyaseten çok kıymetli. Vatandaş ‘Paran yoksa da hallederiz’ diyor. YENİ Parti’nin bayrağı artık sadece partimizin değil, milletin bayrağı” dedi.

ÖZLALE: "KUVVA’NIN MİRASI HALA BİZİMLE"

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, siyasete atıldığı günden bu yana Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret ettiğini ve bu süreçte Kuvva ruhunun hâlâ canlı olduğunu gördüğünü belirterek, “Siyasete atıldığımdan beri 64 tane il gezmişim. Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı romanından sonra birçok şeyi daha iyi anlama hâlini görmüştüm. Hep şunu anladım: Kuvva kırılmamış. Bizler Atatürk’ün mirasına daha çok sahip çıkacağız.1980’lerde 30 Ağustos’u ve önemli günleri andığımız zamanlara bakınca, bize Atatürk’ü ve ilkelerini unutturmaya çalışan bir cunta görüyorum. Ancak Atatürk sevgimiz zaman içerisinde daha da arttı. 2000’lerde ve özellikle son 10 sene içerisinde Atatürk’ü daha çok sevmeye başladık ve daha çok benimsedik. O yüzden 30 Ağustos’un benim için 45-50’li yaşlardaki anlamı çok daha büyük. Biz artık Kuvva’nın mirasına bugünkü gençlerle birlikte çok daha fazla sahip çıkıyoruz. Son zamanlarda 103 yıllık zihniyet diyenlere şunu söylemek lazım: O zihniyet, biri ilkokul mezunu annenin evladını milletvekili yapabilendir. Türkiye’nin her yerinde bir işçi çocuğunun genel başkan olmasını sağlayandır o 103 yıllık zihniyet” şeklinde konuştu.

AYDIN: “EN GÜZEL CEVABI MEYDANLARDA VERİYORUZ”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kendi hayatındaki anlamını anlatan YENİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, “İlkokul zamanlarında okulumuzu süslemek bizi en mutlu eden anlardandır. O bayramı hakkını vererek kutlayan milyonlarca genç var. 30 Ağustos’un anlamı hepimiz için çok farklı. Çünkü 20 yıl önceki Cem ile 20 yıl sonraki Cem aynı Türkiye’de büyüdü. Bizlere bırakılan bir mirasın nasıl eritilmeye çalışıldığını görerek geçti. Bu da bizi bugünkü mücadelemize itti. Bizler her bayramda kentlerimizde yürüyüşlerle bayramımızı kutluyoruz. Kütahya’da Dumlupınar Şehitliği’ne gitmiştim. O anıtta babasını kucağında taşıyan Mehmet Onbaşı var. Çekmilli Kara Ali Çavuş’un bizlere bıraktığı miras var. 104 yıl önce bizim atalarımız bize bir zafer bıraktı. Bu zafer, yüzyıllar sürecek bir zafer ve mücadeleydi. En güzel cevabı meydanlarda ve sokakta bizler veriyoruz. İki gün sonra da vatanına sahip çıkan gençler meydanları dolduracaktır” dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından katılımcılara YENİ Parti Gençlik Kolları’nın yelekleri hediye edilirken, sonrasında da yeni üyelerin partiye kaydı gerçekleştirildi.