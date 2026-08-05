“İzmir'de zeybek bilmeyen kalmasın” çağrısı 500 kişilik topluluğa dönüştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, geçen yıl kasım ayında "İzmir'de zeybek bilmeyen kalmasın" çağrısıyla hayata geçirildi. Yediden yetmiş yediye herkese açık toplulukta, farklı yaş gruplarına halk oyunları eğitimi verildi. Yaklaşık bir yılda 500 kişiye ulaşan toplulukta İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli de yer alıyor. Bugüne kadar birçok etkinlikte sahne alan ekip, provalarını da büyük bir özveriyle sürdürüyor. Yeni dönemde açılacak ücretsiz kurslarda zeybek ve Türk halk oyunlarının yanı sıra farklı ülkelerin halk dansları da profesyonel eğitmenler eşliğinde öğretilecek.

“GÜCÜMÜZÜ DAHA DA BÜYÜTÜYORUZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Ahmet Diker, İzmir Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu olarak yakın zamanda güzel ve anlamlı bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, “Çanakkale Zaferi’ni ‘Uyan Memet’ projesiyle sahneledik. Bu projeye başlarken de ‘İzmir’de zeybek bilmeyen kalmasın’ çağrısıyla yola çıktık. İzmir’de 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımızdan büyük ilgi ve destek gördük. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın desteğiyle bu gücümüzü daha da büyütüyoruz. Bugün 500 arkadaşımızla başta zeybek olmak üzere Anadolu’yu adım adım dolaşıyor; Türk halk oyunlarının farklı yörelerine ait en güzel oyunları büyük bir coşkuyla sahneliyoruz. Amacımız, kültürümüzü ve halk oyunlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak, bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmak” dedi.

“OĞLUMUN DÜĞÜNÜNDE ZEYBEK OYNAYACAĞIM”

Toplulukta yer alan emekli kimyager Ali Erhan, “Zeybek oynamak içimde ukdeydi. Oğlumla zeybek oynamak için kurslara gitmek istedim ama gidemedik. Bir tanıdığım vasıtasıyla bu kursu öğrendim. Yaklaşık 6 aydır burada zeybek öğreniyorum. Diğer oğlum yakında evlenecek ve onun düğününde zeybek oynayacak seviyeye geldim. Başkanımız provalarda bizi iki kez ziyaret etti. Bu ziyaretler, sanata ve kültüre verdiği önemi gösteriyor. Kursta çok mutluyuz, İzmir’de zeybek oynamayan kalmasın” diye konuştu.

“AİLE GİBİ OLDUK”

Restorasyon bölümü mezunu Meltem Ünal da topluluğa katılma sürecini şu sözlerle anlattı: “Kasım ayında internet üzerinden kursa başvurdum ve zeybekle tanışabildim. Her yaştan insanın bu kurslara katılabilmesi çok güzel. Özellikle belli bir yaştan sonra insanların evden çıkıp dans edebilmesi, zeybeği öğrenebilmesi sağlık ve mutluluk açısından çok önemli. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Burada sosyal bir ortam var. Aile gibi olduk. Birbirimize her konuda destek oluyoruz. Topluluk olarak sahneye de çıktık. Çok güzel organizasyonlar yaptık.”

GÜNDÜZ MİMARLIK, AKŞAM HALK DANSI

Mimarlık yapan Neşem Uysal, “Kasım ayında kursa başladım. İlkokuldayken bir dönem halk oyunu çalışmaları yapmıştık. Yıllar sonra bu anılarımı hatırlamış oldum. Bu ekipte olmaktan çok mutluyum. Çok farklı ortamlardan insanlarla birlikte çalışıyoruz. Farklı çalışma alanlarından insanlar tanımak benim için faydalı oluyor. Bu bana çok katkı sağladı” diye konuştu.

“AYDINLIYIM, İÇİMDE ZEYBEK OYNAMA COŞKUSU VAR”

Bir sivil toplum kuruluşunda görev aldıktan sonra emekli olan Gökhan Günpay, “Emekli olduktan sonra vakti nasıl daha iyi değerlendirebilirim diye araştırmalar yaparken ilanı gördüm. Üniversite zamanlarımda halk oyunu oynamıştım ama iş hayatıyla birlikte ara vermiştim. Aynı zamanda Aydınlı olduğum için içimde zeybek oynama coşkusu da vardı. Kursa başladım ve kendimizi geliştirdik. Şu anda etkinliklerde sahne alıyoruz” dedi.

“KEYİF ALARAK OYNUYORUM”

Topluluğun en genç üyelerinden biri olan 18 yaşındaki Sudenaz Kavrayıcı ise “Kursa ablamın tavsiyesi ile başladım. Çok eğlenceli geçiyor. Keyif alarak oynuyorum. Farklı yaş gruplarından insanlarla sohbet etmek bana eğlenceli geliyor” ifadelerini kullandı.