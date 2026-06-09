İzmir’den tarım teknolojilerinde “Silikon Vadisi” hamlesi

Tarımın geleceği artık yalnızca toprakta değil; veri, yapay zekâ ve dijital teknolojilerde de şekilleniyor. Tarım ve gıda sektörünün dijital dönüşümüne yön veren kamu, üniversite, özel sektör ve girişimcilik ekosistemi temsilcileri Yaşar Üniversitesi’nde önemli bir zirve gerçekleştirdi. AgrInnovate Tarım ve Gıda Sinerji Buluşması'nda, İzmir’in tarım teknolojilerinde Türkiye’nin ve Avrupa’nın önemli inovasyon merkezlerinden biri olması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Yaşar Üniversitesi ‘nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “AgrInnovate European Digital Innovation Hub Tarım ve Gıda Sinerji Buluşması” tarım ve gıda sektörünün dijital dönüşümüne yönelik önemli paydaşları aynı platformda bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle, İzmir Tarım ve Teknoloji Merkezi (İTTM) koordinatörlüğünde düzenlenen organizasyon; İzmir Ticaret Borsası, TARMAKBİR, Yaşar Üniversitesi, İMECEMOBİL Tarım Platformu A.Ş., NEOHUB Teknoloji Yazılım Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş., Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, YASAD ve İZKA iş birliğiyle çeşitli, kamu, üniversite, özel sektör ve girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi. Etkinlikte tarımda dijital dönüşüm, yapay zekâ, veri analitiği ve sürdürülebilir üretim modelleri ele alındı.

TARIMIN SİLİKON VADİSİ

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin yalnızca bir kuluçka merkezi olmadığını belirterek, teknolojilerin sahada uygulanıp test edildiği bir “yaşayan laboratuvar” modeli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Kandiller, “Menemen'deki sadece bir kuluçka merkezi değil. Teknoloji orada gelişiyor. Ağırlıkta dijital teknolojileri gelişiyor ve uygulanıyor. Yani oradaki teknolojiler uygulama alanlarında da kanıtlanıyor” dedi. Prof. Dr. Kandiller, Menemen’de kurulan ekosistemin Türkiye’nin tarım teknolojileri alanındaki “Silikon Vadisi” olma özelliği taşıdığına dikkat çekti.

“TARIMDA DİJİTALLEŞME STRATEJİK ZORUNLULUK”

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ise tarımın artık yalnızca toprakla değil; veri, teknoloji ve inovasyonla yönetildiğini belirterek, “Tarımın dijital dönüşümü artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluktur. İTTM yalnızca bir teknoloji merkezi değildir. Girişimcileri, yatırımcıları, araştırmacıları, teknoloji şirketlerini, üreticileri ve kamu kurumlarını bir araya getirmeyi amaçlayan bir inovasyon platformudur. Hedefimiz İzmir'i tarımda yalnız güçlü bir üretim merkezi değil, aynı zamanda tarım teknolojileri alanında bölgesel ve uluslararası bir çekim merkezi haline getirmektir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Programlama, İzleme ve Değerlendirme Birim Koordinatörü Feride Pınar İrdem Gölnar ise; Türkiye’nin Dijital Avrupa Programı kapsamında önemli projelere erişim sağladığını belirterek, bugüne kadar 82 kurumun yaklaşık 21 milyon Euroluk proje desteği aldığını açıkladı. Gölnar, Avrupa genelinde 250’den fazla Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi bulunduğunu, Türkiye’den ise 8 merkezin bu ağa dahil olduğunu söyledi. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi koordinasyonunda yürütülen Agri Innovate EDIH’in ise Türkiye’de tarım ve gıda odaklı tek merkez olduğunun altını çizdi.

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü de “AgrInnovate EDIH Proje Tanıtımı ve Ekosistem Yaklaşımı” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

GİRİŞİMCİLER ANLATTI

Program kapsamında “Tarladan Dijitale Dönüşüm Yolculuğu”, “Dijital Avrupa’da Yeni Oyun Kurucular” ve “Dijital Tarımda Yeni Nesil Ortaklıklar” başlıklı paneller düzenlendi. Kamu temsilcileri, akademisyenler, teknoloji girişimcileri ve sektör uzmanları dijital tarımın geleceğini değerlendirdi. “Tarladan Sofraya İnovasyon: Girişim Sunumları” kapsamında tarım teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimciler projelerini tanıtma fırsatı buldu. Yapay zekâ destekli tarım çözümleri, dron teknolojileri, veri analitiği ve sürdürülebilir üretim modelleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.