İzmir futbolunda madalyonun iki yüzü

İzmir futbolunda ligden çekilme kararlarına bir yenisi daha eklendi. Altınordu'nun ligden çekilme kararının ardından bu kez de 2'nci ligteki İzmir temsilcisi Menemen Futbol Kulübü de aynı yönde adım attı.

Kulüp Başkanı Bilgin Tokul, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamayla kararın bir tercih değil, kulübün içinde bulunduğu ekonomik ve manevi koşulların dayattığı bir zorunluluk olduğunu belirterek, Menemen FK'nın yalnız bırakıldığını ifade etti.

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Bilindiği gibi, Altınordu FK Başkanı S. M. Özkan geçen sezon sonunda kulübü yeni bir yatırımcıya devretmek istemiş, ancak yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamamıştı. 2. Lig'deki Altınordu zamanında TFF nezdinde yeni sezon için gerekli formaliteleri yerine getiremeyince kırmızı lacivertliler bir 3. Lig'e düşürülmüş, bunun üzerine Altınordu Spor Kulübü de bir açıklama yayınlayarak Özkan'ı eleştirmişti. Özkan'ın Altınordu FK'sının 3. Lig'de ne yapacağı merak ediliyor.

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Bu sezon 3. Lig'de Altay ve KSK'da ise gelişmeler iç açıcı değil. Altay'da ağır borç sarmalından dolayı yönetime talip çıkmayınca kulüp kayyıma devredilmekle karşı karşıya kalmış durumda. 1914'te kurulan, Izmir ve Türk futbolunun en eski markalarından birisi olan siyah beyazlıların bir çıkış yolu bulması ne iyi olacak. Yönetimi değişen KSK ise Atatürk'ümüzün annesi Zübeyde Hanım'ın adı verilecek olan stadı bekliyor. Bilindiği gibi stad arazisinin İzmir Büyükşehir'e devri aylar önce gerçekleşti, ancak henüz proje tam olarak ortaya çıkmış değil, temel atılamadı. Öte yandan mali güçlükler içindeki, asli işlevlerini bu yüzden yerine getirmekte zorlanan belediyenin stad inşaatında süratli adımlar atması da zor gözüküyor.

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İzmir'de Göztepe'nin bu sezon nihayet "Adnan Süvari Sezonu" adı verilen Süper Lig'de Avrupa hedefiyle mücadele etmesi, sarı kırmızıların sürdürülebilir bir rotaya girmesi madalyonun bir yüzü... Madalyonun diğer yüzunde ise hepsi de 3. Lig'de ve üstelik ağır sorunlarla boğuşan Türk futbolunun ve İzmir'in Altay, Karşıyaka ve Altınordu'su var. Bu yaman çelişkiyi İzmir'in kurum ve kuruluşları, İzmir'den kazananlar; Türk futbolundan-sporundan sorumlu olan kuruluşlar sadece seyrediyor. Yetkililer kulüplerin borç sarmalına girmesini de seyrediyor! Hiçbir yaptırım yok! Birisi geliyor, bir kulübü 3'ten Süper'e çıkarıp reklamını yapıyor, kulübü borç sarmalına sokup sonra da çekip gidebiliyor!

Halbuki Altay, KSK ve Altınordu için ortada bir Göztepe örneği var; şirketleşme ve tek başına olamıyorsa da ağır borç yükü yüzünden, camiadan konsorsiyumla şirketleşip güçlü profesyonel yönetimle işin içinden çıkmaktan başka çare yok. Daha fazla zaman kaybetmeden buradan yürümek gerekiyor.

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Geçen gün İZVAK Başkanı Ali Erten'in de dikkatini çektim; evet, madalyonun iki yüzü var İzmir'de; bir yüzü Göztepe, diğer yüzü ise üç güzide kulübümüz... İzmir'in mülki ve yerel amirleri, EBSO'su, İZTO'su ve kim varsa madalyonun iki yüzünü de görmeli, üç maymunu oynamamalı... İZVAK da madalyonun diğer yüzünün de olumlu bir şekle girmesi için elini taşın altına koymalı.

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2026-27 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu Türk futboluna, İzmir'e, Göztepe'ye hayırlı olsun. İnşallah Göztepe unutulmaz teknik direktörünün adını taşıyan sezonda artık Edirne'yi geçer.