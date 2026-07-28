İzmir Gazeteciler Cemiyeti 80 yaşında

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 80'nci yaşını kutluyor. İGC’den yapılan yazılı açıklamada, “Tam 80 yıl önce 28 Temmuz 1946’da kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti, demokrasinin gereği olan çok seslilik kuralını işletebilmek, kamunun doğru, tarafsız ve gerçek haber alabilmesini sağlayabilmek üzere mesleki bir dayanışma çatısı olarak hayata geçti. Bu doğrultuda ilk günden itibaren İzmir Gazeteciler Cemiyeti; meslektaşlarının mesleki gelişimini desteklemek, ekonomik ve sosyal haklarını korumak, daha da geliştirmek, meslektaşları arasında dayanışmayı artırmak için mücadele ediyor. Basın meslek ilkelerinden, basın özgürlüğü mücadelesinden ve dik duruşundan da asla taviz vermeyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’in yaktığı bağımsızlık meşalesinin izinde, yerel ve ulusal arenada toplumun haber alma hakkını gözetmeye devam ediyor” denildi.

“HASAN TAHSİN’İN BIRAKTIĞI MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

İGC çatısı altında ‘Gazetecilerin Gazetesi’ sloganıyla kurulan 9 Eylül Gazetesi’nin de 14’üncü yaş günü olduğu ifade edilen açıklamada, “Basına yeni bir soluk getiren, genç gazeteciler için okul niteliği taşıyan 9 Eylül Gazetesi, internet sitesi ile birlikte hızla değişen ve dönüşen dijital dünyayı yakından takip ederek, canlı yayınların gerçekleştirildiği profesyonel stüdyosu ve prodüksiyon çalışmalarıyla da güçlü bir medya grubu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, Hasan Tahsin’in bıraktığı mirasa sahip çıkmaya, bağımsız, ilkeli ve belgeli habercilik yapmaya, meslektaşlarımızın uğradığı baskı, sansür ve her türlü haksız cezaya karşı yanlarında olmaya, basın ve ifade özgürlüğü için örgütlü olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.