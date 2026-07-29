İzmir Gazeteciler Cemiyeti 80. yaşını dayanışma ve ödüllerle kutladı

28 Temmuz 1946'da kurulan İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 80'inci kuruluş yıl dönümünü Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle kutladı. Cemiyetin yayın organı 9 Eylül Gazetesi'nin de 14'üncü yaşını kutladığı gecede, “Şehit Gazeteci Hasan Tahsin – Fikri İsyan” belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Ayrıca 59. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, ilçe belediye başkanları ve başkan vekilleri, gazeteciler, siyasi parti temsilcileri ile oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri katıldı.

YILDIR: YANLIŞ BİR DÜNYA DOĞRU YAŞANAMAZ

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Hasan Tahsin’in şehadetinin üzerinden 100 yılı aşkın bir süre geçti. Bugün ise iletişim araçları ve bilgi aktarım biçimleri büyük ölçüde çeşitlendi. Bu durum, beraberinde farklı bir algı dünyasını da oluşturuyor. Oysa yanlış bir dünya doğru yaşanamaz. Peki, bu yanlış dünyayı nasıl değiştirebiliriz? Basın emekçilerinin özverili çalışmaları ve bizlerin onlarla birlikte göstereceği ortak çabayla bu dünyayı biraz daha iyileştirmeye, doğruya yaklaştırmaya çalışacağız. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki buradayız, iyi ki bu ortak paydada buluşuyoruz” dedi.

GAPPİ: YILMAYIZ ÇÜNKÜ KÖKLERİMİZİ HASAN TAHSİN'DEN ALIYORUZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, cemiyetin 80 yıllık geçmişinin dayanışma ve hakikate bağlı gazetecilik anlayışıyla şekillendiğini belirterek, tüm baskı ve zorluklara rağmen mesleğin onurunu korumaktan vazgeçmediklerini söyledi. Gappi, “80 yıl bir ömürdür. Dayanışma ruhunu 80 yıl ayakta tutabilmek ancak güçlü bir iradenin eseridir. Bu irade, hakikati araştıran, eğilip bükülmeden yazmayı en büyük mutluluk sayanların iradesidir. Bu onurlu meslek kimsenin oyuncağı değildir. Başka işlerin paravanı, tehdit ya da şantaj aracı hiç değildir. Bunu söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedik. Tehdit edildik, ekonomik baskılarla karşı karşıya bırakılmak istendik. Ama onlar yok oldu, bizler sizlerin desteğiyle ayakta kaldık. 80 yıldır dimdik ayaktayız. Yılmayız çünkü köklerimizi şehit gazeteci Hasan Tahsin'den alıyoruz” diye konuştu.

YILIN GAZETECİSİ ÖDÜLÜ’NÜ YILDIR VERDİ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye giren gazeteciler ödüllerini törenle aldı. Yarışma kapsamında ulusal kategorilerde verilen ödüllerin sahipleri de açıklandı. Gazeteci İsmail Arı, meslekteki başarılı çalışmaları, kamu yararını gözeten araştırmacı gazetecilik anlayışı ve halkın haber alma hakkına sunduğu katkılar nedeniyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Gazetecisi Ödülü"ne layık görüldü. Arı'ya ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır takdim etti.

PINAR TÜRENÇ’E ONUR ÖDÜLÜ

Gazetecilik mesleğine uzun yıllardır yaptığı katkılar, basın özgürlüğü ve meslek ilkelerinin korunmasına yönelik çalışmaları dolayısıyla Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ‘Gazetecilik Onur Ödülü’nün sahibi oldu. Haber Ödülü’nü Yenigün Gazetesi’nden Nurcan Etik, Röportaj-Söyleşi Ödülü’nü 9 Eylül Gazetesi’nden Ünal Ersözlü, Röportaj-Söyleşi Jüri Özel Ödülü’nü 9 Eylül Gazetesi’nden Ömer Ceylan, Güncel Yazılar Ödülü’nü Yeni Bakış Gazetesi’nden Özge Uğulu, Görüntülü Haber Ödülü’nü Halk TV’den Kardelen Buğday- Şahin Karaşahin, Fotoğraf Ödülü’nü Anadolu Ajansı’ndan Emin Mengüarslan, Spor Fotoğrafı Ödülü’nü Yeni Asır Gazetesi’nden Doğancan Bingöl, TV-Radyo-Programı Ödülü’nü TRT Radyo Türkü’den Cengiz Koyuncu aldı.