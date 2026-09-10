İzmir, gençlere kucak açıyor: Aylık ücret bu yıl da 2 bin TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için İzmir’i tercih eden öğrencilerin yeni bir hayata güvenle adım atabilmeleri için desteklerini sürdürüyor. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla kız öğrencilere güvenli ve konforlu barınma desteği sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi’nin ücretine bu yıl da zam yapmadı.

Aylık ücreti 2 bin TL olan 72 kişi kapasiteli sosyal tesiste kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek hizmeti veriliyor. Tesiste ayrıca çalışma alanları, kütüphane ve ortak mutfak da yer alıyor. Son başvuru tarihinin 30 Eylül olarak belirlendiği hizmet için başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler, https://www.gencizmir.com/ adresini ziyaret edebiliyor. 2023 yılından bu yana aylık ücreti 2 bin lira olan tesis, uygun fiyatlı ve güvenilir bir yuva sıcaklığı sunmak üzere öğrencileri bekliyor.