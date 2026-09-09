İzmir’i 104. yılında kurtuluş coşkusu sardı

İzmir, kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Sabah saatlerinde 350 metrelik Türk bayrağıyla yapılan Zafer Yürüyüşü ile başlayan 9 Eylül etkinlikleri, gün boyunca törenler, SOLOTÜRK gösterisi, Fener Alayı, sergiler ve konserlerle sürecek. Kentin dört bir yanında bir kez daha bağımsızlık ve kurtuluş ruhu yaşatılacak.

İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü, bu yıl da kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında İzmirliler, 9 Eylül gururunu hep birlikte yaşayacak. Kutlamaların ilk adımı saat 09.00’da Basmane Karakolu önünden 104. Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. 350 metrelik dev Türk bayrağıyla oluşturularak kortej, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerinden Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Saat 10.00’daki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

KUTLAMALAR SÜRÜYOR

Kutlamaların önemli duraklarından biri de Hükümet Konağı önündeki bayrak töreni olacak. Saat 10.30’da temsili süvari birlikleri, İzmir’in kurtuluşunu canlandıracak. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Bayrak töreninin ardından 11.15’te başlayacak Cumhuriyet Meydanı’ndaki programda halk oyunları ve zeybek gösterileri sahnelenecek, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu ise marşlar seslendirecek. Saat 17.00’de süvari birlikleri Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek. Saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda başlayacak SOLOTÜRK gösterisi İzmirlilere görsel bir şölen sunacak. Geleneksel Fener Alayı ise saat 20.15’te Konak Pier’den harekete geçerek Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarına ulaşacak.

KUTLAMALAR KONSERLE SON BULACAK

Kutlamaların finalinde ise İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark çim alanda Model sahne alacak. Sevilen grup, saat 21.30’da başlayacak konserinde şarkılarını İzmirliler için seslendirecek. Ayrıca fuar kapsamında Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 19.45’te Çok Güzel Hareketler 2 gösterisi ücretsiz olarak sahnelenecek.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE 9 EYLÜL

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) 9 Eylül’e özel söyleşi ve sergi düzenleyecek. Saat 18.00’de başlayacak “İzmir’in Kurtuluş Bayramı” programında, Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı konuşmacı olarak yer alacak. Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki 9 Eylül kutlamaları fotoğraf ve belgelerle anlatılacak. APİKAM arşivinden özel seçkilerin yer aldığı sergide, 1922 ve 1937 yıllarında elde dikilmiş iki Türk bayrağının yanı sıra tarihi belge ve objeler de sergilenecek. Ayrıca 1923 yılının 9 Eylül kutlama programı (Osmanlı Türkçesi), 13 Nisan 1921 tarihli Mustafa Kemal imzasıyla yayımlanmış “Kurtuluş Savaşı Beyannamesi” ve bir İstiklal Madalyası da sergilenecek değerli hatıralar arasında yer alacak. Sergi, 29 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

İZMİR’İN 125 YILLIK HAFIZASI “ASRI 25 GEÇE”DE

İzmir’in simgesi Saat Kulesi’nin 125 yıllık hikayesi “Asrı 25 Geçe” sergisiyle İzmirlilerle buluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sergi, 9 Eylül’de Kordon’daki Vasıf Çınar Sergi Alanı’nda ziyarete açılacak. Saat Kulesi’nin yapımından geçirdiği depremlere, restorasyonlarından değişen Konak Meydanı’na uzanan 125 yıllık kent belleğini tarihi fotoğraf ve anlatılarla günümüze taşıyan sergi, 11 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.