İzmir ile Kosova arasında çok yönlü iş birliği dönemi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kosova’ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında başkent Priştine’de iki gün boyunca yoğun temaslarda bulundu. Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği heyetinin de eşlik ettiği programda Başbakan Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila, Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ve Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci ile görüşmeler gerçekleştirildi. Başkan Tugay ayrıca Lipyan Belediye Başkanı Imri Ahmeti, Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Florian Dushi ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna ile bir araya geldi. Görüşmelere İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İsa Nezir, Neriman Balcı Türkeri ve Şevket Balla ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı katıldı. Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği heyetinde ise Dernek Başkanı Uğur Şengöz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Kul, Dernek Başkan Yardımcısı Necmi Şufta ve Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Sert yer aldı.

KURTİ: İZMİR’İN DENEYİMİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ

Programın öne çıkan görüşmelerinden biri Kosova Başbakanı Albin Kurti ile gerçekleştirildi. Başkan Tugay, ekonomik ilişkilerin daha somut hale getirilmesi amacıyla sonbaharda İzmirli iş insanları ve ticaret odası temsilcilerinin katılımıyla Kosova’ya yönelik bir organizasyon düzenlenebileceğini söyledi. Kosovalı iş insanları ve kurum temsilcilerini de İzmir’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirten Tugay, doğrudan temasların artırılmasının yeni yatırım olanakları yaratabileceğini ifade etti.

Başbakan Kurti, Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü ilişkilerin İzmir ile Kosova arasında da özel bağların oluşmasına zemin hazırladığını belirtti. Ekonomik potansiyelin karşılıklı olarak daha iyi tanınması için iş insanlarının ziyaretlerinin artırılmasını isteyen Kurti, enerji, tarım ve inovasyonun Kosova açısından öncelikli sektörler arasında bulunduğunu söyledi.

İzmir’in bu alanlardaki deneyiminden yararlanmak istediklerini belirten Kurti, Türkiye ile Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çevre ve belediyecilik alanlarında da İzmir’in deneyiminin değerlendirilebileceğini belirten Kurti; çevre denetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, atık yönetimi ve doğal alanların korunması konularında iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Görüşmede sağlık alanındaki olanaklar da ele alındı. Kosova’da tedavi imkânı bulunmayan bazı hastaların Türkiye’ye gönderildiğini belirten Kurti, İzmir’in sağlık altyapısı ile Kosova arasında ortak çalışmalar geliştirilebileceğini ifade etti. 2030 Akdeniz Oyunları da görüşmenin gündem başlıkları arasında yer aldı.

Başkan Tugay ise İzmir’in tarım, çevre, belediyecilik, spor ve altyapı başta olmak üzere farklı alanlardaki deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

“EKONOMİK İLİŞKİLER KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANMALI”

Başkan Tugay, Başbakan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile de görüştü. Kültürel ilişkilerin ekonomik iş birlikleriyle desteklenmesi gerektiğini belirten Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Kosova ile ticaret yapmak veya yatırım gerçekleştirmek isteyen iş insanlarına yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Bu desteğin Kosovalı yatırımcıların İzmir’deki girişimleri için de geçerli olduğunu vurguladı. Kosova’nın ekonomik olarak güçlenmesini önemsediklerini ifade eden Tugay, iki taraf arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı fayda anlayışıyla geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Damka ise Türk yatırımlarının Kosova’da önemli ölçüde istihdam oluşturduğunu belirterek yeni yatırımların artırılmasını istediklerini söyledi.

İÇİŞLERİ BAKANI SVEÇLA’DAN İZMİR DAVETİNE OLUMLU YANIT

Başkan Tugay, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla ile görüşmesinde de ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı. İzmir ile Kosova arasındaki dostluk bağlarının somut projelerle güçlendirilmesini isteyen Tugay, iş insanları, ticaret ve sanayi odaları ile kültür kuruluşları arasındaki doğrudan temasların artırılması gerektiğini söyledi.

Sveçla, Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirterek İzmir’in sanayi ve üretim kapasitesini yakından takip ettiğini ifade etti. Daha önce İzmir’deki BMC fabrikasını ziyaret ettiğini hatırlatan Sveçla, Türk şirketlerinin üretim deneyiminden Kosova’nın da yararlanabileceğini söyledi. İzmir ile kişisel ve ailevi bağlarının bulunduğunu da belirten Sveçla, çocukluk döneminde ailesiyle İzmir’e yaptığı ziyaretlerden söz etti.

Başkan Tugay, Sveçla’yı İzmir’e davet ederken Bakan Sveçla da daveti memnuniyetle kabul edeceğini belirtti.

2030 AKDENİZ OYUNLARI İÇİN İZMİR DENEYİMİ

Başkan Tugay, Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani ile görüşmesinde 2030 Akdeniz Oyunları hazırlıklarını değerlendirdi. Bakan Gashani, spor ve gençlik alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi ile daha kapsamlı bir iş birliği geliştirmek istediklerini belirtti. İzmir’in deneyiminden yararlanmak istediklerini ifade eden Gashani, karşılıklı ziyaretlerin ve düzenli temasların artırılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan Tugay da İzmir’in organizasyon deneyimini Kosova ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Gençlik ve spor alanındaki ortak çalışmaların iki toplum arasındaki ilişkilerin geleceğine katkı sağlayacağını belirten Tugay, 2030 Akdeniz Oyunları’nın hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Tugay, ekonomik ilişkilerin de karşılıklı fayda temelinde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye ve İzmir’in güçlenmesinin Kosova’ya, Kosova’nın kalkınmasının da Türkiye ve İzmir’e katkı sağlayacağını söyledi.

KÜLTÜR VE TURİZMDE ORTAK ETKİNLİK ÖNERİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci ile yapılan görüşmede ise iki taraf arasındaki tarihsel ve kültürel bağların ortak projelerle güçlendirilmesi ele alındı. İzmir’de Balkanlar’dan, özellikle Kosova ve Kuzey Makedonya’dan göç etmiş çok sayıda ailenin yaşadığını belirten Başkan Tugay, bu toplumsal bağın kültür ve turizm alanındaki çalışmalara güçlü bir zemin sunduğunu ifade etti. İzmir’in tarihi mirası, arkeolojik alanları ve turizm potansiyeline dikkat çeken Tugay, sanatçı ve öğrenci değişimleri, ortak konserler ve kültürel etkinliklerin artırılmasını önerdi. 2022 yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde Kosovalı, Türk ve Avrupalı bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konseri de hatırlatan Tugay, benzer ortak projelerin yeniden yapılabileceğini söyledi.

İzmir’de “Kosova Günleri” veya karşılıklı kültür ve turizm günleri düzenlenmesini öneren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, müzik, sinema ve gastronomiyi bir araya getiren kapsamlı bir program hazırlanabileceğini ifade etti.

Bakan Bogujevci, kültür ve turizmin birlikte ele alınmasının yeni iş birliği imkânları yaratacağını belirterek, kültürel miras, arkeoloji ve restorasyon alanlarında deneyim paylaşımına açık olduklarını söyledi. İzmir-Priştine arasında doğrudan uçuşların geliştirilmesinin de görüşüldüğü toplantıda Bogujevci, doğrudan ulaşımın kültür ve turizmin yanı sıra iş dünyası arasındaki ilişkileri de güçlendireceğini belirtti.

ÜRETİM VE YATIRIM İÇİN SEKTÖRLER BELİRLENECEK

Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila ile yapılan görüşmede ise iş dünyası arasındaki temasların somutlaştırılması üzerinde duruldu. Başkan Tugay, İzmirli ve Kosovalı iş insanlarını bir araya getirecek bir iş forumu düzenlemek istediklerini belirtti. Forumun kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle desteklenebileceğini ifade eden Tugay, öncelikli sektörlerin belirlenerek doğru şirketlerin eşleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kusari-Lila, öncelikli alanın üretim olduğunu belirterek Kosovalı şirketlerin İzmir’deki firmalarla eşleştirilebileceğini ifade etti. Gıda üretimi ve turizm sektörlerinin de sürece dahil edilebileceğini söyleyen Kusari-Lila, etkinlik öncesinde çevrim içi görüşmeler yapılarak sektör ve şirketlerin belirlenmesini önerdi.

Başkan Tugay, Türkiye ile Kosova arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın yanı sıra Kosova’nın Avrupa ülkeleriyle sahip olduğu ticaret anlaşmalarının yatırım açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, Kosova’nın Türk ve İzmirli yatırımcılar için cazip bir üretim merkezi olabileceğini söyledi.

YEREL YÖNETİMLER ARASINDA YENİ TEMASLAR

Başkan Tugay, Lipyan Belediye Başkanı Imri Ahmeti ile görüşmesinde üniversiteler ve iş dünyasının da yerel yönetimler arasındaki iş birliğine dahil edilmesini önerdi. Tarım, enerji, sanayi ve makine sektörlerinin ortak çalışma alanları arasında değerlendirilebileceğini belirten Tugay, yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Ahmeti ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği kurulmasını önemsediklerini belirterek özellikle öğrenci değişimleri ve karşılıklı deneyim paylaşımının yararlı olacağını ifade etti.

Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Florian Dushi ile görüşmede de yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı. Dushi, 1998-1999 yılları arasında İzmir’de yaşadığını belirterek kente ilişkin kişisel bağlarını paylaştı. Priştine’nin yaklaşık 230 bin nüfusa sahip ve hızla gelişen bir kent olduğunu belirten Dushi, altyapı yatırımlarının belediye gündeminde önemli yer tuttuğunu söyledi.

Başkan Tugay ise İzmir’de bir “Kosova Evi” veya Kosova Kültür Merkezi oluşturulabileceğini belirterek, kültür, sanat, spor ve gençlik alanlarında ortak projeler geliştirilmesini önerdi. Sonbaharda İzmir’de iş, kültür ve spor başlıklarını bir araya getiren bir organizasyon düzenlenebileceğini belirten Tugay, Priştine heyetini İzmir’e davet etti.

TİCARET ODALARI İŞ DÜNYASINI BULUŞTURACAK

Başkan Tugay, Kosova Ticaret Odası Başkanı Lulzim Rafuna ile görüşmesinde İzmir ve Kosova iş dünyasını bir araya getirecek yeni bir organizasyon yapılmasını önerdi. Öncelikli sektörlerin belirlenmesinin ardından iki tarafın iş insanlarının doğrudan bir araya getirilmesini isteyen Tugay, Kosovalı iş insanlarını İzmir’de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Rafuna ise İzmir’i daha önce Kosovalı iş insanlarıyla birlikte iki kez ziyaret ettiğini ve bu temaslardan olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. İş birliğinin somutlaştırılması için öncelikli sektörlerin belirlenmesini öneren Rafuna, oda bünyesindeki ilgili birimlerin bu çalışmaya katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz de İzmir ve Kosova ticaret odaları arasında daha önce iş günleri ve iş dünyasına yönelik toplantılar düzenlendiğini hatırlattı.

İZMİR’DE “KOSOVA GÜNLERİ” İÇİN HAZIRLIK

Başkan Tugay’ın Kosova’daki temaslarının ortak başlıklarından biri, iki taraf arasındaki ilişkilerin yalnızca resmi görüşmelerle sınırlı kalmaması ve toplumların doğrudan bir araya gelmesini sağlayacak etkinliklerin artırılması oldu.

Bu kapsamda İzmir’de “Kosova Günleri” veya geniş katılımlı bir Kosova Haftası düzenlenmesi önerildi. Müzik, sinema, gastronomi, spor ve turizmi bir araya getirecek etkinliklerin yanı sıra sanatçı ve öğrenci değişimleri yapılması gündeme geldi.

Başkan Tugay, karşılıklı ziyaretlerin artırılması ve kurumların belirli başlıklarda doğrudan eşleştirilmesiyle ilişkilerin daha kalıcı bir zemine taşınabileceğini belirtti.

Kosova’daki temasların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kosova’daki ilgili kurumlar arasında öncelikli çalışma alanlarının belirlenmesi, iş dünyasının karşılıklı olarak bir araya getirilmesi ve kültür, spor ve turizm alanlarındaki ortak etkinlikler için hazırlıklara başlanması planlanıyor.