İzmir’in 3. büyük ileri biyolojik arıtma tesisi yükseliyor

Dikili, tarihinin en kapsamlı çevre altyapısı yatırımlarından biriyle buluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 1 milyar 500 milyon liralık yatırımla yapımı sürdürülen ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, dere ıslahı, yağmur suyu altyapısı ve atık su iletim hatlarını kapsayan projeyle ilçenin çevre altyapısı güçlendiriliyor. Çiğli ve Torbalı ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin ardından İzmir'in en büyük üçüncü ileri biyolojik atık su arıtma tesisi olacak yatırımın yaklaşık bir yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve 27 mahalle muhtarı eşlik etti. İncelemelerin ardından şantiyede muhtarların mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini tek tek dinleyen Başkan Tugay, notlar alarak devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“DİKİLİ'NİN ORTAK BEKLENTİSİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Cemil Tugay, yatırımın Dikili'nin uzun yıllardır beklediği en önemli çevre projelerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Çalışmalar birkaç ay önce başladı ve planladığımız şekilde hızla ilerliyor. Hedefimiz, arıtma tesisiyle birlikte bölgedeki diğer altyapı yatırımlarını da yaklaşık bir yıl içinde tamamlamak. Bu tesis, Dikili'de uzun yıllardır ortak bir beklenti haline gelmişti. Proje onaylanır onaylanmaz yapım sürecini başlattık. Bu önemli yatırımı hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emek veren İZSU çalışanlarımıza ve arazi tahsisi dolayısıyla Dikili Belediyemize teşekkür ediyorum. İnşallah yaklaşık bir yıl sonra açılışını birlikte yapacak ve Dikili'nin hayati bir sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız."

KIRGÖZ: DİKİLİ İÇİN TARİHİ BİR YATIRIM

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise yatırımın ilçe için tarihi önem taşıdığını belirterek, “Dikili hızla büyüyen ve nüfusu artan bir ilçe. İleri biyolojik arıtma tesisinin eksikliği yıllardır en önemli ihtiyaçlarımızdan biriydi. Başkanımızın kararlılığıyla süreç hızla ilerledi. Tesis hizmete girdiğinde Dikili, atık su sorununu çözmüş; çok daha temiz, daha sağlıklı ve çevreci bir ilçe olacak” dedi.

GÜNLÜK 41 BİN 400 METREKÜP ARITMA KAPASİTESİ

Günlük 41 bin 400 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesis, ileri biyolojik arıtma teknolojisinin yanı sıra UV dezenfeksiyon ve koku giderim sistemleriyle hizmet verecek. Proje kapsamında yaklaşık 8 kilometrelik atık su iletim hattı, Sülüklü Deresi'nin ıslahı ve İsmetpaşa Mahallesi'nde 2 kilometrelik yağmur suyu hattı da inşa edilecek. İleri teknolojiyle arıtılacak atık sular sayesinde denize deşarj edilen suyun kalitesi artırılacak, çevre ve halk sağlığının korunmasına önemli katkı sağlanacak.