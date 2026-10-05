İzmir’in kıraç topraklarında yeşil dönüşüm

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında toprakla buluşturulan bitkiler, İzmir’in dağlarından parklarına kentin yeşil dokusunu büyütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 13 ayrı ağaçlandırma sahasında yürütülen çalışmalarla 1 milyon 522 bin metrekarelik alanın yeşil varlığı güçlendiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Başkan Tugay’ın göreve geldiği günden bugüne ağaçlandırma sahalarına 6 bin 368 ağaç, 23 bin 508 fidan, 4 bin 215 çalı ve 6 bin 914 yer örtücü olmak üzere toplam 41 bin bitki dikildi.

213 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE NEFES ALANLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi; Bornova’daki Altındağ, Kızılay, Berber Salih, Fatmacık ve Şeytanderesi; Bayraklı’daki Kovankayası ve Sancaklı; Buca’daki Cumhuriyet ve Evka-1; Çiğli’deki Balatçık; Güzelbahçe’deki Küçükkaya ağaçlandırma sahaları ile Karşıyaka Kent Ormanı ve Urla’daki Bademler ağaçlandırma sahasında çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam 1 milyon 522 bin metrekarelik, 213 futbol sahası büyüklüğündeki bu alanlarda yeni bitki dikimlerinin yanı sıra mevcut ağaçların bakımı ve alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

YANAN ALANLAR YENİDEN YEŞERİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında Yamanlar bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen Sancaklı ve Kovankayası ağaçlandırma sahalarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Yangından etkilenen 71 bin metrekarelik Sancaklı Ağaçlandırma Sahası’nda zarar gören ağaçlar rehabilite edilerek yeniden yaşama tutunduruldu. Ağaçların gelişiminin ardından alanda 345 akasya ve 182 dut olmak üzere 527 ağaçla tamamlama dikimi yapıldı.

Kovankayası Ağaçlandırma Sahası’nda ise daha önce dikilen 550 ağaca ek olarak tamamlama çalışmaları gerçekleştirildi. Alana 19 badem, 12 Doğu çınarı, 25 gladiçya, 5 süs elması ve 6 süs eriği olmak üzere 67 boylu ağaç dikildi. Ayrıca 200 sandal çalısı, 340 küçük yapraklı dağ muşmulası ve 35 lavantin ile alanın bitki çeşitliliği desteklendi.

YEŞİL ALANLAR DÜZENLİ BAKIMLARLA KORUNUYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, ağaçlandırma sahalarının sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için düzenli bakım çalışmaları yürütüyor. Olası yangınlara karşı sulama ve yangın emniyet yolları oluşturulurken, yeni dikilen fidanların çevresel etkilere karşı korunması amacıyla hereklerle sabitlenmeleri sağlanıyor.

Ağaçlandırma sahalarında bitkilerin gelişimini desteklemek için ot alma ve çapalama, toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakasının kırılması, yabancı ot mücadelesi ve dip sürgünü temizliği yapılıyor. Gerekli görülen bitkilere aşı macunu uygulanırken, toprak besleme ve sulama çalışmaları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor.