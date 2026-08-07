İzmir’in simge yapısı Cihan Palas yeniden hayat buluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmaları kapsamında Basmane Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan Cihan Palas Oteli (Emniyet Oteli) için kapsamlı bir restorasyon süreci başlatıldı. Uzun yıllardır atıl durumda bulunan yapı, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ tarafından tarihi kimliği korunarak restore edilecek ve yeniden işlevlendirilecek.

“KENT İÇİN ÖNEMİNİ DİKKATE ALARAK İŞLEVLENDİRME YAPMAK İSTİYORUZ”

Projeye ilişkin bilgi veren Egeşehir AŞ Etüt Proje Müdürü Buğra Güngör, "Burası Basmane'deki tarihi oteller bölgesinde yer alan Cihan Palas, namıdiğer Emniyet Oteli. Egeşehir olarak yürüttüğümüz restorasyon projesi kapsamında yapıyı yeniden işlevlendirerek kent yaşamına kazandırmayı hedefliyoruz. İlk etapta yapının mevcut durumunu ayrıntılı şekilde tespit ettik. Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri, Koruma Kurulu ve Müze Müdürlüğü ile koordinasyon içinde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Ayrıca sanat tarihçileriyle birlikte yapının kent tarihindeki yeri, konumu ve geçmişine ilişkin belgeleri inceliyoruz. Tüm bu veriler ışığında, yapının kent için taşıdığı önemi gözeterek en doğru işlevlendirme önerisini geliştiriyoruz" dedi.

“BÖLGEYE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Restorasyon projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını belirten Güngör, "Bu bölge için nasıl bir yaşam hayal ettiğimizi projeye de yansıtıyoruz. Yapıyı halkın kullanımına açık bir mekân olarak yeniden yaşatmak istiyoruz. Yıl sonuna doğru projeleri tamamlayarak gerekli izinleri almayı, ardından da restorasyon uygulamasına başlamayı planlıyoruz. Sanat tarihi araştırmaları, yapının 1900'lü yılların başında inşa edildiğini ortaya koyuyor. Döneminin öncü yapılarından biri olan Cihan Palas, farklı yapım teknikleri ve malzemeleriyle son derece zengin bir mimariye sahip. Burada restorasyon çalışmaları kapsamında oldukça titiz çalışmak durumundayız. Yapı, İzmir'in tarihini ve Basmane'nin gelişimini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Yeniden kent yaşamına katıldığında bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

“GELENLER EMNİYETLE KONAKLAMIŞ”

Yapının "Emniyet Oteli" olarak anılmasının nedenini de anlatan Güngör, "Otelde bulunan emniyetli kasalar sayesinde varlıklı aileler ile ticaret ve turizm amacıyla gelen konuklar değerli eşyalarını güven içinde muhafaza edebiliyordu. Bu özelliği nedeniyle yapı zamanla 'Emniyet Oteli' adıyla anılmaya başlamış" ifadelerini kullandı.

“BAŞKANIMIZ CEMİL TUGAY SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYOR”

Egeşehir olarak tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Güngör, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde yürütülen tarihi ve kültürel mirası koruma çalışmalarına destek veriyoruz. Cihan Palas Oteli de bu anlayışın örnek projelerinden biri olacak. Başkanımız Dr. Cemil Tugay da süreci yakından ve titizlikle takip ediyor" dedi.

TARİHİ MİRAS GELECEĞE TAŞINACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında Egeşehir AŞ, kentsel dönüşüm anlayışını yalnızca yeni yapılar üretmekle sınırlı tutmuyor; tarihi ve kültürel mirasın korunmasını da sürdürülebilir kent gelişiminin temel unsurlarından biri olarak ele alıyor. Özgün mimarisi, mekânsal kurgusu ve İzmir otelleri arasında bilinen tek örnek olan duvar ve tavan resimleriyle öne çıkan Cihan Palas Oteli (Emniyet Oteli), kentin en önemli kültür varlıklarından biri olarak kabul ediliyor. Hazırlanan restorasyon projelerinde yapının özgün mimari kimliğinin korunması, kültürel miras değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması temel ilke olarak benimsendi.

Restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cihan Palas Oteli'nin nitelikli bir kamusal yaşam odağına dönüştürülmesi hedefleniyor. Böylece tarihi yapı, geçmişin izlerini koruyarak yeniden kent yaşamının önemli duraklarından biri haline gelecek ve kültürel mirasın yaşatıldığı örnek bir koruma projesi olarak geleceğe taşınacak.