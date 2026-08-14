İzmir Körfezi’nin katili Gediz

İzmir Körfez’deki kirliliğin merkezinde, havzadaki sanayi atıklarının yarattığı denetimsizliğin yattığı ortaya çıktı. Uydu görüntüleri, Körfez’in iç ve orta kesimlerinde tespit edilen ve haritalara “çok yüksek organik yük” olarak yansıyan koyu kahverengi kirlilik lekesi, sadece denizin değil, koca bir havzanın can çekiştiğinin belgesi niteliğinde olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri, tablonun bir çevre felaketinden öte “ekolojik kırım” olduğunu söyledi.

‘FABRİKALAR ŞAKIR ŞAKIR ZEHİR BIRAKIYOR’

Çevre politikalarındaki vurdumduymazlığın doğayı nasıl boğduğuna dikkat çeken İBB Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sürece yalnızca seyirci kaldığını vurguladı. Ekolojik tahribatın koordineli bir denetimsizliğin sonucu olduğunu belirten Karakülçe, “Bakanlığın ilgisizliği yüzünden; kontrolsüz üretim yapan fabrikalar, sanayi atıklarını şakır şakır Gediz Nehri’ne uzanan dere yataklarına bırakıyor. Bunların çok hızlı bir şekilde disipline edilmesi ve koordine edilmesi lazım. Büyükşehir çamuru temizliyor ama sadece büyükşehirin gayreti bu işe yetmez” dedi.

“SULARDA, BOR, KURŞUN, CIVA VE ALÜMİNYUM GÖRÜLMEYE BAŞLANDI”

Uydu verilerinin işaret ettiği kirliliğin, suyun kimyasını nasıl zehirlediğini sahada bizzat tespit ettiklerini açıklayan İBB Tarım Komisyonu Başkanvekili Erdal Karagöz ise havzadaki endüstriyel baskıya dikkat çekti. Doğal bir su kaynağının nasıl kimyasal bir atık kanalına dönüştürüldüğünü anlatan Karagöz, “Yatak üzerindeki 250’ye yakın fabrikanın ve çevredeki tesislerin sanayi atıklarının doğrudan Gediz Nehri’ne boşaltıldığını tespit ettik. Büyükşehir olarak Gediz üzerinde 59 adet numune alma noktamız mevcut. Bu noktalardan aldığımız sularda, bor, kurşun, cıva ve alüminyum görülmeye başlandı. Bu, çok riskli bir noktada olduğumuzu gösteriyor” diye konuştu.

FLAMİNGOLAR GÖÇ EDİYOR

Körfezi kirleten ana unsurun Gediz olduğunun altını çizen Karagöz, “Körfezin temizlenebilmesi için öncelikle Gediz Nehri’nin sorunları bir an önce çözülmelidir. Gediz’in suyu artık içme veya sulama için elverişli olmadığından, bölgede 18 bin olan flamingo sayısı 15 bine doğru inmeye başladı. Maalesef tatlı su bulamayan hayvanlar bölgeden göç etmeye başladı” ifadelerini kullandı.