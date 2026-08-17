İzmirli üreticiye kerevet desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarımsal ürünlerinden incirde kaliteyi artırmak ve üreticilerin emeğinin karşılığını daha fazla almasını sağlamak amacıyla 10 bin incir kurutma kasasının (kerevet) dağıtımına başladı. İlk partinin dağıtımını Tire’de incir üreticileri ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptı. Tugay, daha sonra Torbalı’nın Çapak Mahallesi’nde üreticilerle buluştu. Burada da üreticilerle sohbet eden Tugay, hem kerevetleri teslim etti, hem de çocuklarla ilgilenerek onlara hediyeler verdi. Tugay, Çapak’ın ünlü bardacık incirinin de tadına baktı. İlk etapta 1500 kerevetin dağıtıldığı destek kapsamında toplam 10 bin kerevet üreticilere ulaştırılacak.

İNCİRİN KALİTESİ, ÜRETİCİNİN KAZANCI ARTACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmayla incirlerin kurutma sırasında toprakla temasının önlenmesi, ürünlerin daha hijyenik ve kontrollü koşullarda kurutulması hedefleniyor. Izgaralı yapıya sahip kerevetler, incirlerin alttan da hava almasını sağlayarak daha hızlı ve homojen şekilde kurumasına imkan verecek. Böylece nem dengesinin korunması, küf ve mantar oluşumunun önlenmesi ve özellikle topraktan bulaşabilecek aflatoksin riskinin azaltılması amaçlanıyor. Destek sayesinde ürün kayıplarının azaltılması, incirin kalitesinin artırılması, üreticinin hasat sonrası iş yükünün hafifletilmesi ve ürünün katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

İZMİR TÜRKİYE ÜRETİMİNİN YÜZDE 22’SİNİ KARŞILIYOR

İncir, İzmir’in tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip. 2025 verilerine göre İzmir, 117 bin 415 dekar alanda 82 bin 781 ton yaş incir üretimi gerçekleştirdi. Kent, bu üretimle Türkiye toplam yaş incir üretiminin yüzde 22,07’sini karşılayarak Türkiye’de ikinci sırada yer aldı. Tire, Kiraz, Beydağ, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı, İzmir’de incir üretiminin yoğunlaştığı ilçeler arasında bulunuyor.

HEDEF ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDA DAHA GÜÇLÜ İZMİR İNCİRİ

Hijyenik koşullarda kurutulan ve kalite kayıpları azaltılan incirin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması da projenin hedefleri arasında yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üretimin yalnızca ekim ve hasat döneminde değil, hasat sonrasında da desteklenmesi anlayışıyla hareket ederek üreticinin emeğinin daha yüksek katma değere dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 10 bin adet kerevet desteğiyle hem üreticinin ürün kayıplarını azaltmayı hem de İzmir incirinin ekonomik değerini ve marka gücünü artırmayı amaçlıyor.