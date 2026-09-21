İzmirliler İZKİTAP’a büyük ilgi gösterdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP’ta çocuklardan gençlere, yetişkinlerden edebiyat tutkunlarına kadar farklı yaş gruplarından ziyaretçiler bir araya geldi. Kitap stantlarını gezen ziyaretçiler yeni kitapları keşfederken, yazarlarla buluşma ve etkinliklere katılma fırsatı buldu. Fuarda gerçekleştirilen imza günlerinde uzun kuyruklar oluştu. Türk sinemasının usta ismi Ediz Hun da fuarın ilgi gören konukları arasında yer aldı. Hun’un imza etkinliğinde, kitapseverler, kitaplarını imzalatmak ve sanatçıyla fotoğraf çektirmek için uzun süre sırada bekledi.

GÜNDÜZ VASSAF OKURLARLA BULUŞTU

Fuar’ın onur konuğu, yazar ve düşünür Gündüz Vassaf, “Neandros’ta Şiir ve Yaşam” başlıklı söyleşide okurlarıyla buluştu. Moderatörlüğünü Dila Taşcı’nın üstlendiği söyleşide Vassaf, son kitabı ve ilk şiir kitabı olan “Neandros Destanı” üzerinden şiirin uygarlıkların hafızasındaki yerini, insanın doğayla ve toplumla ilişkisini, “ben” duygusunun öne çıkmasıyla birlikte “biz” olma halinin zayıflamasını ve teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkilerini anlattı.

Gündüz Vassaf, söyleşide şiirin yalnızca bir edebiyat biçimi olmadığını, uygarlıkların kendilerini ilk kez şiir ve destanlarla ifade ettiğini söyledi. İnsanlığın geçmişte kendi sınırlarını ve gücünü sorgularken bugün giderek daha fazla “ben” merkezli bir dünyaya yöneldiğini belirten Vassaf, bu değişimin şiiri ve insanın kendisiyle kurduğu ilişkiyi de etkilediğini ifade etti. Vassaf, Neandros Destanı’ndan bölümler de paylaşarak, insanlığın uygarlık tarihi boyunca doğayla kurduğu ilişkiyi şiir üzerinden ele aldı.

“ŞİİRLER ÖLMESİN”

Şiirin ve destanların yalnızca dünyayı anlatmadığını, insanın kendi sınırlarını ve dünyadaki yerini hatırlamasını sağladığını belirten Vassaf, “Şiirler ölüyor, ölmesin. Çünkü uygarlıklarımız ilk şiirle duyurdu kendilerini, kendi insanlarını. Uygarlıkların destanları var. Bu destanlarda tanımadığımız o güçlere saygı duyarken, haddimizi bilirken, bu aydınlanma çağından beri giderek, beni, bize rağmen, bize karşı keşfetmemizle birlikte şımardık, uçtuk gittik. Ben, ben, ben diye. O benlerle, şiirimiz de öldü, aklımız da. Ben’i yücelttik, yücelttik, bizi unuttuk” dedi.

Vassaf’ın söyleşide üzerinde durduğu başlıklardan biri de sosyal medya ve teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkisi oldu. İnsanların sosyal varlıklar olduğunu belirten Gündüz Vassaf, yüz yüze ilişkilerde insanların birbirlerinin duygularını ve tepkilerini doğrudan hissedebildiğine dikkat çekti. Vassaf, dijital iletişimle birlikte bu bağın zayıfladığını belirterek, makineler ve algoritmalar üzerinden kurulan iletişimin insanın dilini ve düşünme biçimini de etkilediğine dikkat çekti. İnsanların birbirlerinden kopmasının toplumsal duyarlılığı da zayıflatabileceğini belirten Vassaf, “Onun için ıssız olmayalım, odalarımıza kaçmayalım. Aslında şimdi yaşamıyoruz. Sokakta yürürken yerde yatan açın yanından umursamadan geçiyorsak bu normal değil. Birbirimizden ne kadar kopuyorsak o kadar da kötü sona doğru gidiyoruz” dedi.

Söyleşide şiirlerini de seslendiren Gündüz Vassaf, şiir, insan, uygarlık ve teknoloji üzerine değerlendirmelerini okurlarla paylaştı. Söyleşi, okurların soruları ve katkılarıyla son buldu.

CUMHURİYET YAZARLARI OKURLARIYLA BULUŞACAK

Cumhuriyet Kitap yazarları da Cumhuriyet Kitap standında okurlarıyla bir araya gelecek. Bekir Yurdakul, 22-24 Eylül’de imza etkinliği düzenleyecek. Mehmet Emin Ekmacı 25 Eylül, Halil Genç 26 Eylül, Günver Güneş ve Mustafa Balbay da 27 Eylül’de okurlarıyla bir araya gelecek.