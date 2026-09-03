İZSİAD’da Gündem Yeşil Dönüşüm, Karbon Ticareti ve Yeni Regülasyonlar

İZSİAD Çevre ve Enerji Komisyonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Özçiftçi ve Komisyon Koordinatörü Nazım Özer’in katkılarıyla düzenlenen “Yeşil Dönüşüm: Sanayide Rekabetin Yeni Anahtarı” webinarının konuğu Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve PRONGEN TECH A.Ş. Kurucu Ortağı Prof. Dr. Nuri Azbar olurken, “Karbon Ticareti, Karbon Kredileri ve Regülasyonlar” webinarında Fiba Holding ve Committed.app Genel Müdürü Levent Köseoğlu İZSİAD üyeleriyle buluştu. Webinarların moderatörlüğünü İZSİAD Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanı Nadide Akyıldız üstlendi.

YÜKSEL: “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BUGÜNÜN GÜNDEMİ”

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Yüksel, yeşil dönüşüm ve karbon yönetiminin artık yalnızca çevresel başlıklar olmadığını, şirketlerin rekabet gücü ve ihracat kapasitesi açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

İş dünyasının yeni regülasyonlara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Yüksel, “Üretim süreçlerimizde sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve karbon yönetimi artık geleceğin değil bugünün gündemidir. Üyelerimizin bu dönüşümü doğru anlaması ve kendi firmaları için yol haritalarını oluşturması büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tür bilgi paylaşımı toplantılarını çok değerli buluyoruz” dedi.





AZBAR: “AVRUPA YENİ OYUNUN KURALLARINI YAZIYOR”

Prof. Dr. Nuri Azbar, yeşil dönüşümün artık yalnızca bir çevre projesi olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekerek, rekabet stratejisinin temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Avrupa’nın yeni düzenlemelerle küresel ticaretin kurallarını yeniden şekillendirdiğini belirten Azbar, Türk sanayisinin bu dönüşüme yalnızca mevzuata uyum açısından değil, rekabet gücünü koruma ve geliştirme perspektifiyle yaklaşması gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin dönüşüme nereden başlaması gerektiğine ilişkin yol haritasını da paylaşan Azbar, ilk adımın stratejik ürünlerin ve bu ürünlerin yaşam döngülerinin doğru analiz edilmesi olduğunu söyledi. İşletmelerin karbon emisyonu, enerji ve su tüketimi, hammadde kullanımı, atık oluşumu ve lojistik verilerini sistematik biçimde kayıt altına alması gerektiğini belirten Azbar, veri kalitesinin gelecekte hazırlanacak çevresel beyanların güvenilirliği açısından kritik olduğunu ifade etti.

SANAYİCİLERE BEŞ STRATEJİK ADIM

Azbar, sanayicilerin yeşil dönüşüm sürecinde izlemesi gereken yolu beş temel adımda özetledi: Ürünlerin yaşam döngüsünü tanımak, güçlü bir veri toplama altyapısı kurmak, LCA ve karbon ayak izi hesaplamalarına başlamak, sürdürülebilirliğe fabrika yerine ürün bazlı yaklaşmak ve dijitalleşme ile sürdürülebilirliği birlikte planlamak.

LCA çalışmalarının EPD, ürün karbon ayak izi (PCF) ve Dijital Ürün Pasaportu (DPP) gibi geleceğin önemli uygulamalarının temelini oluşturduğunu belirten Azbar, ERP ve üretim takip sistemlerinin de gelecekte DPP veri altyapısıyla entegre çalışacağını söyledi. Azbar, bu entegrasyonun bugünden planlanmasının şirketlere ilerleyen dönemde önemli bir maliyet ve zaman avantajı sağlayacağını ifade etti.

KÖSEOĞLU: “İLK ADIM KARBON AYAK İZİNİ ÖLÇMEK OLMALI”

Fiba Holding ve Committed.app Genel Müdürü Levent Köseoğlu ise karbon ticaretinin şirketler açısından yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda finansal ve ticari bir konu haline geldiğine dikkat çekti.

Karbon kredilerinin sera gazı emisyonlarının azaltılması, giderilmesi veya oluşmasının engellenmesi karşılığında oluşturulan ve bir ton karbondioksit eşdeğeri üzerinden ifade edilen mekanizmalar olduğunu aktaran Köseoğlu, şirketlerin öncelikle kendi emisyonlarını doğru ölçmesi gerektiğini belirtti.

Karbon kredilerinin emisyon azaltımının alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Köseoğlu, şirketlerin önce mevcut karbon ayak izlerini ortaya koymaları, ardından enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı ve tedarik zinciri iyileştirmeleriyle emisyonlarını azaltmaları gerektiğini söyledi.

“ÖLÇEMEDİĞİNİZ BİR ALANI YÖNETEMEZSİNİZ”

Şirketlerin karbon yönetiminde Scope 1, Scope 2 ve Scope 3 emisyonlarını anlaması gerektiğini belirten Köseoğlu, Scope 1’in doğrudan üretim kaynaklı, Scope 2’nin kullanılan enerjiden kaynaklanan, Scope 3’ün ise tedarik zinciri, lojistik ve satın alma süreçlerinden oluşan dolaylı emisyonları kapsadığını anlattı.

Avrupa Birliği başta olmak üzere küresel pazarlarda karbon kriterlerinin ticari kararları giderek daha fazla etkilediğini belirten Köseoğlu, “Artık şirketler için ilk soru ‘Karbon emisyonum ne kadar?’ olmalı. Çünkü ölçemediğiniz bir alanı yönetemezsiniz. Firmalarımız önce mevcut durumlarını görmeli, hangi alanlarda iyileştirme yapabileceklerini belirlemeli ve buna göre yatırım planlarını oluşturmalı” diye konuştu.

TÜRKİYE EMİSYON TİCARET SİSTEMİ YENİ DÖNEMİN ÖNEMLİ BAŞLIKLARINDAN

Webinarda Türkiye’de karbon piyasalarının gelişimi ve Emisyon Ticaret Sistemi de değerlendirildi. Türkiye’de oluşturulan yeni düzenleyici çerçeveyle birlikte sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması şirketler açısından daha kritik hale gelirken, Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve sınırda karbon düzenlemelerinin özellikle ihracatçı sanayiciler üzerindeki etkileri ele alındı.

Köseoğlu, karbon maliyetlerinin artık doğrudan veya dolaylı biçimde üreticilerin karşısına çıkacağını belirterek, Avrupa pazarına ürün gönderen şirketlerin karbon hesaplamalarını doğru yapmasının rekabet açısından kritik olduğunu söyledi.

Karbon ticaretinin yanlış anlaşılmaması gerektiğini de vurgulayan Köseoğlu, “Siz üretiminizi karbon nötr yapmak için çaba göstermeden karbon ticareti ile sorunu aşmaya çalışırsanız büyük sorunlarla karşılaşırsınız. Önceliğiniz, karbon nötr olmak için adımlar atmak, bu yolda eksik kalan kısmı karbon ticareti ile tamamlamak olmalı” dedi.

İZSİAD ÜYELERİNE ŞİRKET BAZLI KARBON YOL HARİTASI

Köseoğlu, İZSİAD üyelerine şirket özelinde değerlendirme yapma çağrısında da bulunarak firmaların mevcut karbon durumlarını ortaya koymak üzere bireysel görüşmeler gerçekleştirilebileceğini söyledi.

“İZSİAD üyeleriyle yaklaşık iki saatlik bireysel görüşmeler yaparak firmaların karbon salımı noktasındaki mevcut konumunu birlikte değerlendireceğiz” diyen Köseoğlu, öncelikle mevcut durumun belirlenmesi, ardından şirket için doğru yatırımların ve dönüşüm adımlarının ortaya konularak bir yol haritası hazırlanmasının önemine dikkat çekti.