Kadın voleybolculardan İzmir’in kurtuluşuna özel dostluk maçı

İzmir’in güçlü voleybol kültürünü temsil eden Altınordu, Aras Kargo ve Göztepe Spor Kulübü kadın voleybol takımlarının sporcuları, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıldönümünde İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda file önünde buluştu. Aras Kargo Spor Kulübü’nün (ASK) organizasyonuyla düzenlenen özel etkinlik, Kurtuluş Savaşı kahramanları ve Mustafa Kemal Atatürk anısına saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başladı. Takımların sözcüleri de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti. Konuşmaların ardından farklı kulüplerden oyuncular, karma kadrolarla file başında buluştu ve dostluk maçı yaptı. Cumhuriyet tarihinin en anlamlı günlerinden biri olan İzmir’in kurtuluş günü anısına gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü, kulüpler arası dayanışmayı ve kadın voleybolunun İzmir’deki yükselen değerini ortaya koydu.

“FARKLI RENKLER, AYNI SAHA; TEK RUH, TEK TAKIM”

Etkinliğin yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda İzmir’in kurtuluş coşkusunu paylaşan birlik ve beraberlik ruhunun yansıması olduğunu belirten Aras Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, kulübü sahadaki başarılarla sınırlı olmayan, sporun birleştirici gücünü büyüten bir platform olarak konumlandırdıklarını vurguladı. Buluşmaya katkı sunan Göztepe ve Altınordu'ya ve salonları her fırsatta dolduran İzmir halkına teşekkür eden Burkutoğlu, "9 Eylül, İzmir için olduğu kadar Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğu için de çok anlamlı bir gün. Bu güzel şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, birlik ve beraberliğin değerini bir kez daha hatırlıyoruz. Aras Kargo olarak bizim için köprü olmak, insanları, şehirleri, kurumları ve hayatları birbirine yaklaştırmak demek. Voleybolda da tam olarak amacımız bu. Sporun çok özel bir gücü var. Farklı renkleri, farklı hikâyeleri, farklı şehirleri aynı heyecan etrafında buluşturabiliyor. Bugün burada bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bizim için voleybol sahası bu nedenle sadece bir mücadele alanı değil. Aynı zamanda teşekkür etmek, değer vermek, ilham vermek ve birbirimize dokunmak için bir buluşma alanı. Sezon boyunca bu anlayışla sahamızın kapılarını farklı hikâyelere açtık. Çünkü biz sporun yalnızca sonuçlardan ibaret olmadığına inanıyoruz. Bazen bir maçtan geriye kalan en değerli şey, kimin kazandığından çok, kimlerin aynı hikâyenin parçası olduğudur. Farklı renkler, aynı saha. Tek ruh, tek takım. 9 Eylül’ümüz kutlu olsun" diye konuştu.

"SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ”

Göztepe Voleybol Takımı Menajeri Zeynep Seda Uslu, kadın voleybolu adına böyle bir organizasyonda yer almaktan duydukları gururu dile getirerek, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünde, kentin kulüplerinin sporcularıyla aynı sahada olmak bizim için çok kıymetli. Kadın voleybolu adına böyle bir organizasyonda yer almaktan gurur duyuyoruz. Benzer buluşmalarda yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz” dedi.

Altınordu Takım Menajeri Sertan Güntaç ise, "Bizim üç tane değerimiz var. Birincisi Cumhuriyetimiz ve Mustafa Kemal Atatürk, ikincisi İzmir; bizim için İzmir anne baba gibi. Üçüncüsü de spor. Sporda da Türkiye'de önde olan branşımız kadın voleybolu. Aras Kargo ailesine ve spor kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Kupası’nda İzmir’i temsil edecek Aras Kargo Spor Kulübü’ne, takıma ve teknik ekibe başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.