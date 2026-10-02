Kadınların başarı hikayeleri girişimcilere ışık tuttu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Habitat Derneği iş birliğinde düzenlenen “Kadın İşi Girişim Projesi İlham Buluşması”, DBB Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kadınların ekonomik hayattaki yerini güçlendirmek, girişimcilik potansiyellerini artırmak ve cesaret veren hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım da katılım sağladı.

“KADINLARIN OLDUĞU HER ALANDA BAŞARI VE BEREKET VARDIR”

Kadın girişimciliğinin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Başkan Ali Marım, “Kadınlarımızın üretim süreçlerinin her aşamasında yer almasını, kendi ayakları üzerinde durmasını ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamlı buluşmalar, adım atmak isteyen tüm kadınlarımıza ışık tutuyor. Biliyoruz ki kadınların emeğinin, zihninin ve yüreğinin değdiği her alan büyür, gelişir ve güzelleşir. Bu yolda yürümeye, kadınlarımızın girişimcilik potansiyelini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

KADINLARIN İLHAM VEREN YOLCULUKLARI MASAYA YATIRILDI

Moderatörlüğünü Habitat Derneği’nden Tuğçe Yıldırım’ın üstlendiği panel, interaktif olarak sürdürüldü. Etkinlik boyunca kadınların işe başlama süreçleri, karşılaştıkları zorluklar, bu zorlukları aşma yöntemleri ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Etkinliğe panelist olarak katılan Tennur Çıldır, kırsaldan gelen doğal üretim potansiyelini markalaştırma sürecini ve üretim zincirinde kadın emeğinin dönüştürücü gücünü katılımcılarla paylaştı. Ezgi San ise gıda sektöründe yenilikçi bir girişim kurma serüvenini, karşılaştığı inovatif zorlukları ve marka yaratma yolundaki ilham veren tecrübelerini aktardı. Girişimcilik ekosisteminin tüm yönleriyle ele alındığı buluşma, soru-cevap bölümü ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.