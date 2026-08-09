Kaptan kramponları assa da Göztepe'deki hikayesi devam edecek

Cumartesi akşamı, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın tarihine geçecek bir akşamdı. Son üç sezondur Göztepe formasını takım kaptanı olarak terleten yeşil sahaların beyefendi milli futbolcusu İsmail Köybaşı'nın jübile maçı için Göztepe ile daha önce formasını giydiği Trabzonspor karşı karşıya geldi. Olağanüstü sıcağa karşın Göztepeli ve Trabzonsporlu taraftarlar tribünleri hemen hemen doldurmuştu. Herkes ektiğini biçer. Köybaşı, küme düşen takıma gelerek yeniden çıkmasında rol oynadı, Süper Lig'de ilk sezonda ciddi katkıları oldu. Son sezonunda sakatĺıkları yüzünden çok süre alamasa da bir ağabey olarak yine önemli katkı sağladı takıma. Camia ve taraftar da cumartesi akşamı bu katķıyı ödüllendirdi.

Kaptan, serominiden önce tek başına kucağında minik kızı ile sahaya çıkarak kendisine özgü melodi eşliğinde çok duygusal bir atmosferde bütün tribünleri selamladı. Göztepe Onursal Başkanı Sepil, Trabzonspor asbaşkanı ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kaptana armağan ve plaketlerini takdim ettiler. Ardından skorboard'dan kaptan için hazırlanan 5 dakikalık filmi izledik. Sonra da seremoni için kaptan olarak son kez sahaya yine kucağında kızı olduğu halde çıktı. Trabzonspor kaptanı Saviç ile bayrak alışverişi yaptı günün anısına. Trıbünlerden Medcezir yükseldi önce... Sonra da Mustafa Kemal'in Askerleriyiz belgisi...

"HERŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER İSMAİL KÖYBAŞI"

Göztepe Spor Kulübü, jübile günü futbol takımı kaptanı için şu mesajı yayınladı:

"Futbol kariyerin boyunca göstermiş olduğun karakterin, armamıza olan bağlılığın, gençlere ve geleceğimize kattığın değerle yalnızca bir futbolcu değil, gerçek bir kaptan oldun. Sahada verdiğin mücadeleyle, saha dışında sergilediğin duruşla ve her zaman takım arkadaşlarının yanında oluşunla bu formanın taşıdığı değerleri en güzel şekilde temsil ettin.

Bugün yeşil sahalara veda ederken geride yalnızca oynadığın maçları, attığın golleri ya da kazandığın zaferleri bırakmıyorsun. Arkanda güzel hatıralar, örnek bir kariyer ve senden sonra bu formayı taşıyacak gençlere bırakılmış çok kıymetli bir miras bırakıyorsun.

Yollarımız kesiştiği, bu armayı gururla taşıdığın ve Göztepe ailesinin bir parçası olduğun için teşekkürler Kaptan. Sahadaki hikayen bugün sona eriyor belki ama bu büyük ailenin içerisindeki hikayen devam ediyor. Her şey için teşekkürler İsmail Köybaşı… İyi ki bizim kaptanımız oldun."

Mesajdan da anlaşılacağı gibi, kaptanın Göztepe'deki hikayesi jübile ile sahada noktalandı ama sportif direktör yardımcısı olarak saha dışında sürecek. Kaptan İzmir'de mutlu. Burada yuvasını kurdu, burada baba olup kızını kucağına aldı. Burada dostluklar edindi.

VE KAPTAN İSMAİL KÖYBAŞI'NIN SON MAÇI BAŞLIYOR

Göztepe sahaya şu 11 ile çıktı: Arda-Taha, Sonko, Bokele-Arda Okan, Matos, Miroshi, Antunes, İsmail-Armstrong, Henrique.

Göztepe'de hafif sakatlıkları olan Rhandley ve Efkan ile transferde son pürüzleri aşmak için beklenen Dennis ve Juan kadroda yer almadı.

Başta kaleci Onana olmak üzere sakat olan birkaç eksikli Trabzonspor'u ise Fatih Tekke şu 11 ile sahaya sürdü: Onuralp, Bouchari, Saviç, Malinovski, Cardoso, Chibuike, Lopes, Saviolo, Muçi, Onuachu, Aral.

Maçın 5. dakikasında orta hakemin düdüğü kaptan İsmail Köybaşı'nın aktif futbol yaşamının bittiğini işaret etmek için çaldığında iki takım oyuncuları istisnai ağabeylerini tribünlerin tezahüratı altında omuzlara aldı. Belki de o an, kaptanın en duygusal anıydı. Kaptan sahadaki oyuncu ve hakemlerle vedalaştı, ardından da Trabzonspor kulübesine gelerek Teknik Direktör Fatih Tekke ve herkesle... Sahadan çıkıp yerini Ogün'e bırakırken de kaptanĺık pazubandını Ogün'e bizzat taktı.

Bir dostluk maçı olsa da iki takımın da ciddiye aldığı ve yer yer de lig maçı havasına bürünen, arada sertliklerin de yaşandığı ve bu yüzden iki kez Trabzonspor, bir kez de Göztepe'ye sarı kartın çıktığı maç, Trabzonspor'un dördüncü, Göz Göz'ün ise yedinci hazırlık maçıydı aynı zamanda. Goztepe'in 11'nde 5 yeni isim vardı. Stoilov, 46'da kalede Arda'nın yerine Gugeshashvili'ye, forvette de Armstrong'un yerine Janderson'a görev verdi. İlerleyen bölümlerde de Godoi, Guilherme, Ege, Chernı, Gökdeniz oyuna dahil edildi.

GÖZTEPE'Yİ NASIL BULDUM?

Kalede Arda'yı Gürcü'ye göre daha hazır gördüm. Gugeshashvili'nin uzun vuruşları oldukça sert, yumuşatması gerekiyor. Sonko'yu gözüm tuttu, güven veriyor, sağlamcı, yerinde ileri de çıktı. Defansı organize edecek bir oyuncu. Godoi ve Ogün bu sezon çok iyi bir joker olacak. Taha'nın artık üzerine koyması gerekiyor, çok düz , biraz varyasyon, biraz kıvraklık gerek. Bu sezon kendisini aşamazsa geriye düşer. Chernı, kaleye yakın mesafede kalabalık içine pas atmak yerine sol ayağının dışıyla uzak köşeyi düşünebilmeliydi. Milli takım ve Süper Lig'de 11 düzeyindeki oyuncuların bu incelikleri çalışıp yapabilmesi gerekiyor. Stoilov, Dennis'in yerine bir başka joker Miroshi'yi monte etti. Bu oyuncu biraz daha güçlenirse o mevkiyi doldurur. Matos çok çalıştı, kafasını kaldırıp daha efektif olduğunda daha iyi olur. Forvet Armstrong'u gözüm tuttu. Güçlü, çalışkan , üretken. Nitekim penaltıyı getirdiği pozisyonda rakipleri hızı ve gücüyle öyle bir geçti ki hayran kaldım. Henrique'yi beklediğim gibi bulmadım. Juan giderse ileride Arnstrong banko olur, Henrique-Janderson rekabeti yaşanır. Guilherme de bu alanda rekabetin içine girerse tadından yenmez. Malum, Göz Göz geçen sezon gol kısırlığı yaşadı, bu sezon Avrupa için bu sıkıntıyı aşmak şart. Öte yandan oturmuş bir intiba veren, topu eskiye göre daha çok tutan kompakt bir görüntü veren Göztepe bakalım haftaya ilk sınavında Samsun deplasmanında nasıl bir sınav verecek. Trabzonspor maçında 4. vitesi çok az geçen Göz Göz 5'e, hatta zaman zaman 7'ye taktığında vitesi çok can yakar. İzmir'in sarı kırmızıları bu sezon daha çok 'ısırıp' daha çok 'koparacak' gibi. Stoilov'a üç önerim; Janderson yerine soldan uzun taç atacak başka iki ismi ikame etmesi, kimi oyunculara eksik olduğu noktalarda yardımcı hocalarla ekstra özel çalışma yaptırması ve geçen sezon neredeyse her maç sonu değindiği son vuruş ve final pası sıkıntısını asgariye indirecek özel çalışma...

MAÇTAN DAKİKALAR

Biraz da maçtan söz edeyim. İlk 29 dakika Trabzonspor kalesi önünde oynayan bir Göztepe vardı. İki korner, bir frikik, birkaç uzun taç yanında birkaç ayak ve kafa şutu da vardı. Trabzonspor ilk kez 29'da ve tehlikeli geldi ama plasede Arda uzanıp çeldiği topta gole izin vermedi.

10'da Antunes'in sağdan kornerine Sonko'nun kafası az farkla dışarı çıktı. 17'de Antunes'in sağdan kullandığı muz orta frikiğinden sobuç çıkmadı. 22'de sakatlık geçiren Saviolo'nun yerine Metehan oyuna girdi. Bu pozisyonda Armstrong sarı kart gördü. 33'te Hebrique soldaki Arnstrong'a çok güzel uzattı, onun plasesi az farkla dışarı çıktı. 45'te Trabzonspor gole yaklaşan taraf oldu, Malinovski'nin sert gollük şutu üstten dışarı çıktı. Uzatmada Göz Göz'ün ilk golü geldi; rakip defansı peşine takıp ceza alanına girdiğinde Armstrong biçilince hakem tereddütsüz beyaz noktayı gòsterdi. Sonko temiz bir vuruşla Onuralp'i terse yatırdı ve skoru 1-0'a getirdi.

49'da Muçi'nin frikiği üstten dışarı çıktı. 50'de Matos'un şutu kaleyi bilmadı. 51'de ise Onuralp'in hatasını affetmeyen Janderson topu boş kaleye gönderdi; 2-0. Bu golden iki dakika sonra konuk ekibin tek golü geldi; Muçi'nin sol taraftan altı pasa doğru yaptığı sert paralel ortaya dokunsm Metehan skoru 2-1'e taşıdı. 55'te sarı kart gören oyuncu rakibine sert giren Bouchuari oldu. Miroshi'nin frikiğinden sonuç çıkmadı. 59'da Janderson soldan söktüğü topu içeri havalandırdı, Henrique'in kafası dışarı çıktı. Maçın bundan sonrasında sık oyuncu değişiklikleri vardı her iki takımda.90+2'de Göztepe forması da giyen Umut'un şutu dışarı çıkınca çekişmeli dostluk maçı 2-1 sarı kırmızıların üstünlüğüyle sona erdi.

GÜLE GÜLE VE HOŞGELDİN KAPTAN

Maçın ardından da İsmail Köybaşı tribünleri her iki takım oyuncuları ile ve sonra bir daha yaknız dolaşarak teşekkür etti. Ardından kulüp yönetici ve çalışanlarıyla, arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafları çekrirdi. Ben de sahaya inerek kaptana sarılıp güzel oyun futbola katķıları için teşekkür ederken aynı zamanda Göztepe'deki yeni görevinde de başarılar diledim.