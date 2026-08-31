Karabağlar 30 Ağustos'ta Türk bayraklarıyla donatıldı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü kapsamında Kazım Karabekir, Reis, Esenlik ve Doğanay mahallelerinde esnaf ve yurttaşlara Türk bayrağı dağıttı. Mahalle muhtarları ve Yeni Parti Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa’nın da katıldığı bayrak dağıtımında, vatandaşlar iş yerlerini, evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatarak bu gurura ortak oldu.





Mahalleleri ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kınay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı ve Türk bayrağı armağan etti. Bayrak dağıtımı sırasında vatandaşların gösterdiği ilgi dikkat çekerken, cadde ve sokaklar kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı. Bayrak dağıtımı 4012 Sokak ve Sırrı Atalay Sokak’ta da devam etti. Orada da esnaf ve vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.

BU MİRAS BİZİM

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemine dikkat çeken Başkan Kınay “19 Mayıs'tan 30 Ağustos’a uzanan bağımsızlık mücadelesine, çağdaş, aydın ve bağımsız bir ülke için ödenen bedellere ve bize bırakılan bu büyük mirasa borcumuz var. Bu mirası geleceğe taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mücadele arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” diye konuştu.