Karabağlar Belediyesi BİO ile iki yılda 2 bin 40 kişi iş sahibi oldu

Karabağlar Belediye Başkan Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin iki yılda elde ettiği başarıyı değerlendirmek ve istihdam süreçlerini geliştirmek amacıyla insan kaynakları uzmanlarıyla Karabağlar Belediyesi Başkanlık Salonu'nda bir araya geldi. Toplantının açılışında Bölgesel İstihdam Ofisi'nin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve elde edilen sonuçlar paylaşıldı.

Sunumda, bugüne kadar 2 bin 40 kişinin istihdama kazandırıldığı, bunların bin 82'sini kadınlar, 918'ini erkekler oluşturduğu belirtildi. Ayrıca 40 özel gereksinimli vatandaşın da iş hayatına kazandırıldığı açıklandı. Sunumda ayrıca, bugüne kadar 272 toplu iş görüşmesi gerçekleştirildiği, 179 firmayla iş birliği yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Karabağlar BİO dijital platformu, SMS bilgilendirme sistemi, özgeçmiş hazırlama desteği ve iş görüşmesi eğitimleriyle vatandaşlara çok yönlü destek sunulmaya devam edildiği ifade edildi.

"KENTLER UMUT VARSA YAŞAR"

Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin yalnızca iş arayanlarla işverenleri buluşturan bir merkez olmadığını, Karabağlar'ın geleceğine yatırım yapan önemli bir çalışma olduğunu söyledi. Kentlerin sadece binalardan ibaret olmadığını belirten Kınay, "Bir kent; içinde yaşayan insanların adaleti, huzuru, mutluluğu, sofrasındaki ekmeği ve geleceğe dair umudu varsa gerçekten kenttir. Bizim önceliğimiz de o umudu büyütmek" dedi.

Karabağlar'da özellikle gençlerin, kadınların ve özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin hem vatandaşlar hem de işverenler için güvenilir bir buluşma noktası haline geldiğini ifade etti.

İŞE YERLEŞENLERİN SAYISI BELEDİYE PERSONELİNİ GEÇTİ

İki yılda Bölgesel İstihdam Ofisi aracılığıyla işe yerleştirilen kişi sayısının belediye personel sayısını geçtiğini belirten Kınay, "Ben o 2 bin 40 kişinin ismini bilmiyorum. Hiçbiri benim akrabam değil. Ama hepsi Karabağlarlı. Biz bu çalışmayı herkes için, Karabağlar için yapıyoruz" diye konuştu.

Kınay, ulaşılan her istihdamın yalnızca bir kişiye değil, bir ailenin geleceğine dokunduğunu vurgulayarak, istihdam oluşturmanın belediyelerin doğrudan görev alanında olmamasına rağmen bu alanda sorumluluk aldıklarını söyledi. Doğru aday ile doğru işvereni güvenilir bir sistemde buluşturarak hem vatandaşlara hem de iş dünyasına katkı sunduklarını ifade etti.

HEDEF DAHA GÜÇLÜ BİR İSTİHDAM MODELİ

Bölgesel İstihdam Ofisi'nin artık kendini kanıtlayan bir yapıya dönüştüğünü belirten Başkan Kınay, bundan sonraki hedeflerinin yalnızca işe yerleştirmek olmadığını; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirildiği, eğitim ve staj olanaklarının sunulduğu, işverenlere rehberlik eden daha güçlü bir istihdam modeli oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kınay, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin firmaların insan kaynakları süreçlerini kolaylaştırarak zaman ve işe alım maliyetlerinden tasarruf sağladığını, bunun da hem işletmelere hem de ilçe ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

"Başkan Mahallede" buluşmalarıyla hizmetleri vatandaşın ayağına taşıdıklarını belirten Kınay, Karabağlar'da oluşturdukları bu modeli daha da geliştirerek İzmir'e ve Türkiye'ye örnek hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"İŞVERENLER İÇİN DE ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

İnsan kaynakları uzmanı ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Rahile Yeni ise Bölgesel İstihdam Ofisi'nin yalnızca iş arayanlara değil, işverenlere de önemli katkılar sunduğunu söyledi. Doğru personeli bulmanın firmalar için zaman ve maliyet açısından önemli bir yük oluşturduğunu belirten Yeni, Karabağlar Belediyesi ile kurulan iş birliği sayesinde güvenilir adaylara daha hızlı ulaşıldığını ve işe alım süreçlerinin kolaylaştığını ifade etti.

Toplantıda söz alan insan kaynakları uzmanları, Bölgesel İstihdam Ofisi'nin işverenler için önemli bir çözüm ortağı haline geldiğini belirterek, Karabağlar Belediyesi ile kurulan iş birliğinin işe alım süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etti. Katılımcılar, emeği geçenlere teşekkür ederek iş birliğinin güçlenerek devam etmesini temenni etti.

BAŞARI BİRLİKTE KUTLANDI

Toplantının sonunda Bölgesel İstihdam Ofisi'nin iki yılda ulaştığı başarı, Kınay, insan kaynakları uzmanları, firma temsilcileri ve belediye çalışanlarının katılımıyla pasta kesilerek kutlandı. Kınay, elde edilen başarının belediye, işverenler ve insan kaynakları uzmanlarının ortak emeğiyle ortaya çıktığını belirterek katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Karabağlar'da kurulan bu güçlü iş birliğini büyüterek daha fazla vatandaşı üretime ve istihdama kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.