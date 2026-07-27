Karabağlar Belediyesi BİO sayesinde 2 bini aşkın kişi işe yerleşti

İş arayanlarla işverenleri güvenilir ve hızlı bir şekilde buluşturan Karabağlar Belediyesi, düzenli toplu iş görüşmeleri ve birebir firma buluşmalarıyla istihdama katkı sunmayı sürdürüyor. Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) aracılığıyla işe yerleşen kişi sayısı, Karabağlar Belediyesi'nin çalışan sayısını da geride bırakarak önemli bir başarıya ulaştı. Karabağlar BİO, dijital başvuru sistemi, güncel iş ilanları, SMS bilgilendirmeleri ve kariyer destekleriyle vatandaşların iş bulma sürecini kolaylaştırıyor. Özellikle kadınların, erkeklerin ve özel gereksinimli bireylerin çalışma hayatına katılımını destekleyen uygulama, işverenlerin nitelikli iş gücüne ulaşmasına da katkı sağlıyor. Kurulduğu günden bu yana 2 bin 40 kişinin işe yerleşmesine aracılık eden BİO sayesinde 1082 kadın, 918 erkek ve 40 engelli birey çalışma hayatına kazandırıldı.

"İŞSİZLİĞE KARŞI BİR NEBZE OLSUN NEFES OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, işsizliğin ve ekonomik krizin günümüzün en önemli sorunlarından biri olduğuna dikkat çekerek "Yerel yönetimler olarak bu sorunu tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Ancak 2024 yılında hayata geçirdiğimiz Bölgesel İstihdam Ofisimiz sayesinde 2 bini aşkın vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ederek ailelerimize bir nebze olsun nefes olabiliyorsak, bu bizim için çok kıymetli. Amacımız yalnızca iş arayanlarla işverenleri buluşturmak değil; kadınların, gençlerin ve özel gereksinimli bireylerin üretime ve çalışma hayatına daha güçlü katılmasını sağlamak. Sosyal belediyecilik anlayışımızla istihdamı desteklemeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.