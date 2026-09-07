Karabağlar Belediyesi’nden okullara yeni dönem desteği

Karabağlar Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de okullara yönelik desteğini sürdürüyor. Gelen talepler doğrultusunda ilçedeki okullara boya desteği sağlanırken, belediye ekipleri de okul bahçelerinde ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor, öğrencilerin spor ve oyun alanlarındaki yer çizgilerini yeniliyor.

EKİPLER OKULLARDA ÇALIŞIYOR

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, öğrencilerin daha düzenli ve güzel ortamlarda eğitim hayatına başlamaları için okulların ihtiyaçlarına yönelik destek veriyor. Okul bahçelerinde ot biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yapılırken, zamanla yıpranan spor ve oyun alanlarının yer çizgileri de yenileniyor. Bunun yanı sıra okulların iç duvar, tavan ve bahçe duvarlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan boya desteği sağlanıyor.

KINAY: ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Bilimsel, çağdaş ve laik eğitimin önemine dikkat çeken Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, eğitime yönelik desteklerin süreceğini belirterek, “Onlar bizim her şeyimiz. Çocuklarımıza ve gençlerimize hep inandık, güvendik. Onların daha iyi şartlarda eğitim görmeleri ve daha güzel ortamlarda geleceğe hazırlanmaları için imkanlarımız dahilinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hayatlarını güzelleştiren, hayallerini destekleyen her çalışmada yanlarında olacağız” diye konuştu.