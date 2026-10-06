Karabağlar ’da can dostlara daha güçlü sağlık hizmeti

Karabağlar Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan hasta kedi ve köpeklerin tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha sağlıklı, güvenli ve modern koşullarda yürütülmesi amacıyla önemli bir merkezi hizmete açtı. Uzundere Hayvan Bakımevi’ni yenileyerek kapasitesini artıran Karabağlar Belediyesi, Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi’ni de Kedi Kısırlaştırma Merkezi’ne dönüştürdü.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Yeni Parti Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir, İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halis Özcan, Belediye Veteriner Hekimleri Derneği adına Veteriner Hekim Sinan Okçuoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, veteriner hekimler ve hayvanseverler katıldı.

BAŞKAN KINAY: “KENTLER SADECE İNSANLARA AİT DEĞİL”

Açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, yaşanabilir bir kent anlayışının tüm canlıları kapsaması gerektiğini vurgulayarak “Kentler sadece insanlara ait değil. Karabağlar’da ağaçlarımızdan kuşlarımıza, sokakta ve evlerimizde yaşamımızı paylaştığımız canlarımıza kadar hepimiz bu yaşamın parçasıyız. Sesini çıkaramayan, sözünü söyleyemeyen canlarımız için çok daha güçlü ve sağlam adımlarla yürümek zorundayız” dedi.

Karabağlar’ın 58 mahallesi ve yaklaşık 500 bin nüfusuna Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde 7 veteriner hekim olmak üzere toplam 44 çalışanla hizmet verdiklerini belirten Başkan Kınay şunları söyledi:

“Kendi imkanlarımızla, kendi bütçemizle, kendi kendine yeten bir belediye anlayışıyla çalışıyoruz.Teknik altyapımızı güçlendirirken kullandığımız araçları da kendi bünyemize kazandırıyoruz.”

TESİSLERİMİZ HERKESE AÇIK

Çalışmaları hayvanseverler, gönüllüler, meslek odaları ve ilgili kurumlarla birlikte yürüttüklerini belirten Başkan Kınay, “Tüm önyargılara ve olumsuz sözlere kulak asmadan gelin tesislerimizi gezin. Bizim tüm tesislerimiz açık. Herkes gelip görebilir, katkı verebilir” diye konuştu. Hayvan sahiplendirmenin önemine de dikkat çeken Başkan Kınay, can dostların güvenli ailelere kavuşması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Doğal yaşam alanıyla ilgili resmi ve idari süreçlerin devam ettiğini de açıklayan Başkan Kınay, bunun hayvan sağlığı ve refahına yönelik çalışmaların bir sonraki önemli adımı olacağını belirtti.

YAPILAN ÇALIŞMALARA TAM DESTEK

Başkan Kınay'a çalışmaları nedeniyle teşekkür eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanı Gökhan Özdemir ise Uzundere’deki merkezin önceki durumunu bildiğini belirtti. Yapılan hizmeti “Burayı kat kat ileri hale getiren bir çalışma” sözleriyle değerlendirdi, kurum çalışanlarına da teşekkür etti. İzmir Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halis Özcan ise yatırımın yalnızca hayvan sağlığına değil, kamu ve toplum sağlığına, çevreye ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu vurguladı. Belediye Veteriner Hekimleri Derneği adına konuşan Veteriner Hekim Sinan Okçuoğlu ise Karabağlar Belediyesi’nin hayvan sağlığı alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek Başkan Kınay’a veteriner hekimlere verdiği değer nedeniyle teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Kınay ve protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kesti ve katılımcılar yenilenen merkezi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KAPASİTE ARTTI, HİZMET GÜÇLENDİ

12 bin 937 metrekarelik Uzundere yerleşkesinde açık alan köpek kafesleri yenilenerek kapasite 75’ten 165’e çıkarıldı. Ayrıca 87 yatan kedi kapasiteli Kedi Tedavi Merkezi oluşturuldu. Tam donanımlı ameliyathane, muayene odaları, açık ve kapalı kedi-köpek kafesleri, röntgen, CR ve ultrason cihazları, yoğun bakım kabinleri ve laboratuvarın bulunduğu yerleşkede hasta, yaralı ve engelli sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık hizmetleri güçlendirildi. Engelli kediler için de kontrollü, yarı açık özel yaşam alanı oluşturuldu.

RANDEVULAR WEB ÜZERİNDEN

Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi, Kedi Kısırlaştırma Merkezi olarak yeniden yapılandırıldı.Vatandaşlar belediyenin internet sitesi üzerinden pazartesi, çarşamba ve cuma günleri için randevu alabilecek.Salı ve perşembe günleri ise toplu kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirilecek. Belediye ayrıca sahadaki hizmetleri güçlendirmek amacıyla 3 yeni hayvan nakil aracını bünyesine kattı.

ENERJİSİNİN YÜZDE 20’Sİ GÜNEŞTEN

Uzundere’de 58 güneş panelinden oluşan 15 kW gücünde Güneş Enerji Sistemi kuruldu. Sistemin tesisin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 20’sini karşılaması ve 5-6 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılaması bekleniyor.