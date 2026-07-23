Karabağlar'ı güzelleştiren balkonlar ödüllendirildi

Karabağlar Belediyesi tarafından ilçede yeşil yaşamı teşvik etmek, çevre bilincini güçlendirmek ve emek veren vatandaşları ödüllendirmek amacıyla düzenlenen "En Güzel Balkon ve Bahçe Yarışması" sonuçlandı. Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası Sergi Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, muhtarlar, jüri üyeleri ve yarışmaya katılan vatandaşlar katıldı.

"YAŞAMI GÜZELLEŞTİREN EMEKLERİ BÜYÜTÜYORUZ"

Ödül töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yarışmanın yalnızca en güzel balkonları seçmekten ibaret olmadığını, yaşamı güzelleştiren emekleri görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Karabağlar'ın adını bereketli bağlardan alan bir kent olduğunu hatırlatan Kınay, "Bugün kentlerimiz betonun içinde nefes almaya çalışıyor. Biz de bu yarışmayla umudu yeşerten, yaşam alanlarını güzelleştiren ve doğaya sahip çıkan emekleri görünür kılmak istedik. Akademisyenlerimiz, meslek odalarımız, jüri üyelerimiz ve komşularımızın katkısıyla güzel bir başlangıç yaptık. İyiyi görünür kılabilirsek başkalarına da cesaret verebiliriz. Kentler sadece yolları, binaları ve yapılarıyla değil, içindeki yaşamla güzelleşir. Evlerimiz de mahallelerimiz de güzelleşsin. Bu güzel balkonlar diğer komşularımıza da örnek olsun. Bizler hep birlikte büyümeye devam edeceğiz" dedi.

Peyzaj Mimarları Odası adına jüri üyeliği yapan Peyzaj Mimarı Bülent Kurtuluş Bulan da yarışmanın yalnızca güzel balkonları ödüllendirmediğini, doğaya gösterilen özeni, emeği ve sevgiyi de görünür kıldığını belirtti. Yarışmaya katılan tüm vatandaşları ve dereceye giren yarışmacıları kutlayan Bulan, organizasyonda emeği geçen Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tür çalışmaların daha yeşil ve yaşanabilir kentler için önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

22 Haziran'da başlayan yarışmanın başvuru sürecinin ardından yapılan ön eleme ve yerinde incelemeler sonucunda Bahçelievler Mahallesi'nden Canan Ulusoy birinci, Selvili Mahallesi'nden Servet Ünyal ikinci, Yunus Emre Mahallesi'nden Yasemin Can ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara Başkan Helil Kınay tarafından el işlemeli sandık ile balkon bitkisi hediye edildi.

Program sonunda yarışmanın jüri üyeleri Peyzaj Mimarı Bülent Kurtuluş Bulan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Araştırma Görevlisi Recep Özmısır, Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Ayça Kamış Ergün ve Peyzaj Mimarı Bülent Ekrem Alpay'a günün anısına teşekkür hediyesi takdim edilirken, yarışmaya katılan diğer vatandaşlara da katılım belgeleri verildi.