Karabağlarlı kadınlara Pamucak’ta deniz keyfi

Karabağlar Belediyesi'nin Aydın, Cennetçeşme, Esendere ve Eskiizmir Semt Merkezleri, Kazım Karabekir ve Limontepe İleri Yaş Akademileri, Nokta Yaş Alma Merkezi, Bozyaka Tekstil Akademisi ve Nazım Hikmet Kurs Merkezi’ndeki kurslara katılan 300 kadın, Pamucak’ta beraber vakit geçirerek yeni anılar biriktirdi.

Yıl boyunca birlikte öğrenen ve üreten kadınlar bu kez denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Etkinlik yalnızca bir deniz gezisi olmanın ötesinde kadınların sosyal hayata katılımını artırmak, dayanışma ve dostluklarını güçlendirmek ve kendilerine zaman ayırmalarına imkan sağlamak açısından da önem taşıdı.

Gezi, yıl boyunca devam eden çalışmaların sosyal bir buluşmayla tamamlanmasını sağladı.

Hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, kadınların yaşam kalitesini destekleyen toplumsal cinsiyet temelli sosyal hizmet çalışmaları nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’a teşekkür etti.