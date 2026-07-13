Karşıyaka’nın deprem röntgeni çekildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı güvenli ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla sürdürdüğü deprem hazırlık çalışmalarında önemli ilerleme sağladı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarının Karşıyaka etabında saha çalışmaları tamamlandı. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında yer yer 400 metre derinliğe ulaşan 113 sondaj kuyusu açıldı. Yaklaşık 7 bin metre sondaj çalışması yapılırken, 100 noktada zemin profilinin ayrıntılı ve gerçeğe en yakın şekilde incelenmesini sağlayan Konik Penetrasyon Testi (CPT) gerçekleştirildi.

6 BİN DENEY YAPILDI

Çalışmalar sırasında zemin numunesi alınarak laboratuvar ortamında yaklaşık 6 bin deney yapıldı. Böylece bölgenin jeolojik, jeofizik ve geoteknik özellikleri ayrıntılı şekilde ortaya konuldu. Olası diri fayların araştırılması amacıyla dört paleosismolojik hendek açılırken, yerel zemin koşullarını belirlemek için yaklaşık 650 jeofizik ölçüm gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle anakaya derinliği, zemin büyütmesi, yeraltı suyu durumu, sıvılaşma potansiyeli ve diğer jeolojik tehlikeler detaylı olarak değerlendiriliyor.

YAKLAŞIK 23 BİN YAPI TEK TEK İNCELENDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem hazırlıklarının önemli ayaklarından birini de yapı envanteri çalışmaları oluşturuyor. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Bayraklı ve Bornova’da toplam 94 bin 733 yapının envanteri çıkarılmıştı.

Karşıyaka’da ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaların ardından 27 mahallede yaklaşık 23 bin yapı incelendi. İki aşamalı olarak yürütülen projenin saha çalışmaları tamamlanırken, arşiv tarama ve proje dijitalleştirme süreçleri devam ediyor.

HER BİNA İÇİN DİJİTAL KİMLİK OLUŞTURULACAK

Ekim ayında tamamlanması planlanan çalışma sonunda Karşıyaka’daki her yapı için “bina kimlik belgesi” hazırlanacak. Sistem sayesinde ilçe sakinleri yaşadıkları bina hakkında detaylı bilgilere doğrudan erişebilecek. Bina kimlik belgesi ile yapıların ruhsat ve proje bilgileri, deprem mevzuatına ilişkin verileri ve binaya en yakın üç toplanma alanı bilgisi tek platformda sunulacak. Vatandaşlar bu bilgilere https://www.bizizmir.com/ adresindeki “yapı envanter” uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

DEPREM MASTER PLANI’NA GÜÇLÜ ALTYAPI

Karşıyaka’da saha ve laboratuvar çalışmaları tamamlanırken, elde edilen verilerin değerlendirme ve raporlama süreci sürüyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak bilimsel veriler, İzmir Deprem Master Planı’nın hazırlanmasına da önemli katkı sağlayacak.

Bornova ve Karşıyaka’da yürütülen çalışmaların ardından mikrobölgeleme araştırmalarının yeni adresleri Konak ve Bayraklı olacak. Bu ilçelerde yapılacak jeolojik, jeofizik ve geoteknik araştırmalarla afet tehlikeleri ve riskleri bilimsel yöntemlerle ortaya konulacak, güvenli kentleşme politikalarına yön verilecek.

HEDEF DAHA GÜVENLİ BİR İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarını tamamlayarak kentin deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini hedefliyor. Bilimsel verilere dayalı planlama anlayışıyla yürütülen çalışmalar, geleceğin güvenli yaşam alanlarının belirlenmesine ve İzmir’in afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.