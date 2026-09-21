Kavacık’ta

Kavacık Köyü’nün coğrafi işaretli üzümünü, üreticinin emeğini ve bölgenin tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla Karabağlar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Kavacık Üzüm Festivali’nin 14’üncüsü, iki gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu. Topraktan sofraya büyük bir emeğin ürünü, Kavacık’ın her evinin hikâyesi olan üzümün tanıtıldığı festivale İzmir ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin düzenlenmesine Buca, Karşıyaka, Gaziemir, Konak, Bayraklı, Tire ve Seferihisar belediyeleri de destek verdi.

RENKLİ HAFTA SONU

İki gün boyunca festivalde üretici stantları, kadın emeği stantları, çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, sportif aktiviteler, kitap takas şenliği ve interaktif yarışmalar ziyaretçilerle buluştu. Kavacık Kadın Kooperatifi, Selluka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Kadın Emeği Pazarı’nın stantları da yoğun ilgi gördü.

Festivalin ilk gününde Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, son gününde ise Konak Belediyesi Kültür Orkestrası ve Deniz Aygün Araal sahne aldı. Bayraklı Belediyesi’nin sahne desteği ile İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Ekibi de festivale renk kattı.

“KAVACIK BİZİM DEĞERLİMİZ”

Coğrafi işaretli Kavacık Üzümü’nü bir emeğin hikâyesi olarak değerlendiren Başkan Kınay, “Hem köylümüzün emeğini hem bizlerin yüreğini görmek hem de dayanışmamıza güç vermek için gelen herkese teşekkür ederim. Kavacık bizim için değerli, üzüm bizim için kıymetli. Üzümü, bereketi, toprağı, havayı, suyu, ekmeğimizi, sebzemizi, emeğimizi; aslında kaybettiğimiz her şeyi hatırlayalım ve kıymetini bilelim istiyoruz” diye konuştu.

EMEK VE DAYANIŞMA

Festivalin her noktasında üreticinin ve kadınların emeğinin bulunduğunu vurgulayan Başkan Kınay, “Dolu dolu iki gün geçirdik. Ege’nin her yerinden dostlarımızla beraberdik. Hem üzümümüz hem de stantlarımızda köylümüzün emeği ve ürünleri vardı. Karabağlar’ın her bir mahallesinden kadınlarımızın kendi ürettiği el emeği de buradaydı. Bu festivalin her yerinde emek var, dayanışma var. Bütün bu organizasyonda emeği olan Karabağlar Belediyesi’ndeki çalışma arkadaşlarıma, üreticilerimize, destek veren belediyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emeğimizi ve yüreğimizi birleştirdik” ifadelerini kullandı.

FESTİVALDE NELER VARDI?

Festival boyunca Çağdaş Sirk Sanatları Atölyesi İzmir Clown Sirki, DJ performansları, çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, sportif aktiviteler ve interaktif yarışmalar gerçekleştirildi. Kavacık üzümü kök boyasıyla çanta boyama, asma yaprağı baskı, seramik magnet boyama, üzüm salkımı anahtarlık yapımı ve Kavacık üzüm çekirdeği yağıyla krem yapımı gibi atölyeler yoğun ilgi gördü.

Çabukluk parkuru, ayak tenisi, badminton, mini voleybol, mini futbol ve masa tenisi etkinliklerinin yanı sıra iklim değişikliği, çevre ve geri dönüşüm konularında bilgilendirme stantları kuruldu. Kavacık Köyü sakini Ressam Meryem Düzgünkaya’nın sergisi ve çocuklarla gerçekleştirilen resim atölyesi de festival programında yer aldı.

14. Kavacık Üzüm Festivali, iki gün boyunca üretimin, emeğin, kültürün ve dayanışmanın buluşma noktası oldu.