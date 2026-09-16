Kavacık’ta Üzüm Festivali heyecanı

Karabağlar Belediyesi’nin Kavacık’ın tarımsal ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl 19-20 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalde Kavacık üzümü başta olmak üzere bölgedeki üreticilerin emeğinin ve yerel ürünlerin tanıtılması hedefleniyor. Festival kapsamında üreticilerin satış stantları iki gün boyunca açık olacak. Ziyaretçiler, Kavacık’ta yetiştirilen üzüm ve bölgede üretilen çeşitli yöresel ürünlere ulaşabilecek. Programda ayrıca yılın en iyi üzümlerinin belirleneceği üzüm yarışması ve ödül töreni de düzenlenecek. Halk oyunları gösterileri, DJ performansları, interaktif yarışmalar ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler festival programında yer alacak.

Festivalin ilk günü olan 19 Eylül Cumartesi günü Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu sahne alacak. 20 Eylül Pazar günü ise Deniz Aygün Araal konser verecek. Karabağlar Kent Tiyatrosu Çağdaş Sirk Sanatları Atölyesi tarafından hazırlanan İzmir Clown Sirki de festival kapsamında izleyicilerle buluşacak. Festival süresince sanat atölyeleri, yüz boyama, animasyon gösterileri, sportif aktivite alanları, canlı performanslar ve turnuvaların yanı sıra Kitap Takas Şenliği de gerçekleştirilecek.

Festival öncesinde Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın katılımıyla Kavacık Basın Gezisi düzenlendi. Kınay, gezi kapsamında üzüm bağlarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi ve hasat çalışmalarına katıldı. Kavacık’ın Karabağlar açısından önemli bir tarım ve doğal yaşam alanı olduğunu belirten Kınay, bölgenin coğrafi koşullarının Kavacık üzümünün yetiştirilmesinde belirleyici olduğunu ifade etti. Kınay, Kavacık üzümünün bölgenin toprağı ve iklim koşullarıyla bağlantılı olarak burada yetişen özel bir ürün olduğunu söyledi.

"KARABAĞLAR MODELİNİ UYGULUYORUZ"

Kınay, şöyle konuştu:

“Karabağlar'da kadınlarımızın kadın emeği üzerine yaptığı çalışmalarla birlikte olacağız. Ama en önemlisi unuttuğumuz değerleri hatırlayacağız. Çünkü bu kadar yorgunluk ve yıldırımla biz aslında toprağı, üzümü, bereketi, temiz havayı, suyu, neyi kaybettiğimizi de buraya her geldiğimizde bir kez daha hatırlıyoruz. O yüzden çok daha fazla korumamız lazım. Kavacık nüfus olarak 750 nüfuslu bir köy. Burada geçmişten beri Karabağlar Belediyesi olarak bizim tarıma desteklerimiz var. Ancak iki buçuk yıllık bir dönemde de bu desteği arttırarak devam ettik. Hem gübre desteği, bordo bulamacı dediğimiz ürünle katkı verecek destekleri veriyoruz. Aynı zamanda kooperatif üzerinden de zaten hem üzümün tanıtımı hem de coğrafi işaret almış ürünümüzün uluslararası coğrafi işaret alması yönünde de bir çalışmamız var. Biz de bu sürece destekliyoruz. Kavacık'ta bir kadın kooperatifi var. Aslında kadınların çok büyük çabasıyla da kurulmuş, köylü kadınların. Şimdi yine Kadın Aile Müdürlüğümüz de kooperatifle beraber Karabağlar'la Kavacık'ı da birleştirecek, ilişkiyi de sağlayacak, kadın emeğini güçlendirecek çalışmaları da yürütüyoruz. Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüzü kurduk bu yıl meclisimizde. Bu çalışmalarla beraber biz kendi ilçemizde tarıma her türlü desteği vermek, toprağı korumak, sadece tarıma destek vermek anlamında değil. Biraz önce söylediğimiz gibi burası İzmir'e en yakın köy ve baktığımızda ormanı korumak, toprağı korumak, tarımı korumak, köylünün emeğini korumak, dolayısıyla köylünün kendi yerinde, kendi emeği ve refahını sağlayacağı, göç etmek zorunda kalmayacağı, emeğinin karşılığını alacağı bir modelin üzerinden biz Karabağlar modelini uyguluyoruz. Tüm bu desteklerimiz de artarak devam edecek” dedi.

"EN BÜYÜK DEĞERLERİMİZDEN BİRİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kavacık köyündeki bütün evlerde üzüm üzerine çalışıldığını belirten Kınay, “Burada özellikle son dönemlerde sizlerin de takip ettiği gibi, verim düşüklüğü nedeniyle yaşanan sorunlar vardı geçmişte. Bir taraftan da tabii kentin baskısı, betonlaşmayla beraber tarım alanlarının elden çıkması, köylünün emeğinin karşılığını alamadığı için artık topraktan vazgeçmesi, tarımdan vazgeçmesi gibi süreçler var. Bu bizleri de çok etkiliyor. O anlamda da zaten korumak ve daha da geliştirmek için tarıma destek, köylüye destek çok önemli. Ne yazık ki tarım politikaları bugün ülkede köylüyü köyden uzaklaştırıyor, topraktan uzaklaştırıyor ve bizlerin aslında sağlıklı gıdaya erişimini de engelliyor. Bugün bu gördüğünüz üzüm çok zor koşullarda yetişen bir üzüm. Bölgeyi görüyorsunuz, çok dik yamaçlar, dik yamaçlar; buralar düz bağlar değil. Çok zor koşullarda üretimi de bakımı da aynı zamanda hasadı da benzer şekilde. Ve sonbaharda yetişen bu üzüm dayanıklı bir üzüm aynı zamanda. Güzel bir üzüm. Ama satışa baktığınız zaman bağdan çıkan fiyatıyla bizim sofralarımıza geldiği fiyat arasındaki rakamlara baktığımızda, o emeğin köylü tarafından kazanılması gerekirken aracılar, farklı kuruluşlar tarafından gittiğini görüyoruz. Bu anlamda geçen haftalarda da köylümüzün açıklamaları oldu. Biz köylünün bağından çıkan, bir yıl boyunca emeğini ortaya koyduğu süreçte kendi emeğinin karşılığını alması için hem bir farkındalık, hem bir tanıtım. Hem de bu anlamda en büyük değerlerimizden birine sahip çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA KULLANABİLİR HERKES"

Basın gezisi kapsamında İzmir Kavacık Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de ziyaret edildi. Kınay, kooperatifte üzüm suyu, zeytinyağı, erişte ve kurutulmuş ürünler başta olmak üzere bölgede üretilen çeşitli ürünlerin bulunduğunu belirtti.

Kınay, “Biz hep beraber bunları da çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Festivallerde bunun çok daha fazlasını görecek herkes. Ondan sonra da yıl boyunca biz buradaki hem köylünün, özellikle de kadınların emeğini arttırmak için devam edeceğiz. Bizim Karabağlar'da kadın emeği pazarı ile ilgili yaptığımız çalışmalarda zaten bir e-ticaret sistemi üzerine uygulamalarımız var. Bizim tüm süreçlerimizle kooperatifle birlikte birleştiriyoruz bunları da. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda online satış ve diğer süreçlerde olacak. Yani daha profesyonel anlamda belediye desteği ile beraber olacak. O yüzden de biz ürün çeşitliliğini de birlikte arttıracağız. Bu çalışmalar devam ediyor. Akademisyen arkadaşlarımız var, gönüllü destek verenler var. Denemelerimizi yapıyoruz. Her türlü öneriye, fikre de açığız. Hepsi de zaten herkesin kendi emeğiyle evinde yaptığı ürünler, gönül rahatlığıyla da kullanabilir herkes. Bizler test ediyoruz, kullanıyoruz sürekli, o anlamda. Çok da lezzetlidir, herkesin emeğine sağlık şimdiden” ifadelerini kullandı.

Hasat yapan Kavacık köylülerinden Yurdan Yeşilbayır da “Biz iki tane çocuk okuttuk bu bağa bakmakla okuttuk başka gelirimiz yok bizim. Çok yağmur yağarsa giremeyiz yağmur yağmadığı müddetçe biz buradayız. Yoldan geçenlerde görüyor zaten olduğunu olmadığını bir tane bağımız var. Öbür bağları oğlana verdik sadece burayla uğraşıyoruz. Yaş gidiyor birazcık zor oluyor daha önceden daha iyiydi de şimdi biraz yaş gittiği için zor oluyor. Kızda gelsin oğlanı da vermeyeceğiz bağ yapmayacağız yaşımız gitti bırakacağız bu işi” diye konuştu.