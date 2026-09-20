Kavacık Üzüm Festivali'nde üreticinin emeği vitrine çıktı

Karabağlar Belediyesi tarafından Kavacık Mahallesi'nde düzenlenen 14. Kavacık Üzüm Festivali, üreticiler ile ziyaretçileri bir araya getirdi. Coğrafi işaretli Kavacık üzümünün tanıtılması, üreticinin desteklenmesi ve bölgenin tarımsal değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen festivalde, üreticilerin açtığı stantların yanı sıra kültür, sanat, spor ve çocuk etkinlikleri yer aldı.

Festivalin açılışında Kavacık üzümünün üretim sürecindeki emeğe dikkati çeken Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, üretimin köyde kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına ortak bir çabayla sürdürüldüğünü belirtti. Kınay, şunları kaydetti:

"Burada gördüğünüz her bir stantta Kavacık'ın, emeği var. Bütün o dik yamaçlarda su olmayan ama elle çapalanarak, emek harcanarak geçmişten bugüne umut umut, emek emek getirilen o üzümleri sadece dalından koparıldıktan sonra değil, soframıza gelene kadar da Karabağlar'ın kadınının, erkeğinin tek tek ayıkladığı, aynı boyuttaki üzümlerle beraber çok titiz bir çalışmayla karşımıza getirdiği, burada sepetlerde gördüğünüz Kavacık üzümü var. Çok büyük emek, çok büyük değer. 11 yıldır burada küçücük bir köyde... Kadınların ilmek ilmek, emek emek oluşturduğu bir kooperatif var. Ve şimdi tüm köyün emeğini ortaya koyan, o başlangıçtan bugüne çaba harcayan bir emek var. Bu iki gün boyunca bizler bütün bu stantlarda Kavacık'ın her bir evinin emeğini göreceğiz. Kavacık'ın kadınının, Kavacık'ın erkeğinin, gencinin, yaşlısının emeğini göreceğiz. Kendi elleriyle yaptığı ürünleri göreceğiz. O stantlara o gözle bakın."

"NELERE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKTİĞİNİN BİR GÖSTERGESİ"

Kavacık'ın yalnızca üzümüyle değil, doğal ve kültürel değerleriyle de korunması gereken bir bölge olduğunu ifade eden Kınay, sahip olunan değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti. Kınay, "Kavacık, üzümüyle, yaşlı çınarıyla, güzel doğasıyla, şelalesiyle aslında nelere sahip olduğumuzun bir göstergesi, neleri kaybettiğimizin bir göstergesi, nelere sahip çıkmamız gerektiğinin de bir göstergesi" dedi.

YALÇIN: "EMEĞİN HAKKINI NE YAZIK Kİ BULAMIYORUZ"

Kavacık üzümünün coğrafi işaret ve iyi tarım sertifikalarına sahip olduğunu belirten Kavacık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yalçın ise üreticilerin ürünü daha geniş pazarlara ulaştırmakta güçlük yaşadığını söyledi. Üretimde ve rekoltede yaşanan düşüşe de dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu bölgede, Karabağlar'da ve İzmir'de Kavacık denildiğinde her yerde Kavacık ismini aşina hâle getirdiğimiz bir Kavacık markamız var. Bunun yanında coğrafi işaretimiz de var. Bunun yanında iyi tarım sertifikalarımız da var. Ancak biz üretmiş olduğumuz üzümün hakkını, emeğin hakkını ne yazık ki bulamıyoruz. Sadece Karabağlar'da veya sadece İzmir içerisinde bu ürünü satmaya uğraşmamız, emeği paraya çevirmeye uğraşmamız bize yeterli olmuyor. Ne yazık ki bu konu için biz üzerimize düşeni emek olarak yapıyoruz. Bizim de sizlerden ricamız, bize katkı sunun, değer verip bizimle beraber görüşlerinizi paylaşın. Ne olur? Mahsulümüzü, emeğimizi çok daha iyi alanlarda, çok daha iyi kanallarda değerlendirmeyi bizlere bu şansı tanıyın. Son zamanlarda ne yazık ki her geçen yıl bizim üretimimizde, rekoltemizde çok ciddi düşüşler var. Biz bu düşüşlerimizi kendi çabalarımızla ne kadar düzeltmeye, toparlamaya uğraşsak da bizim gücümüz yeterli olmuyor. Bize bu konuda destek verebilen Karabağlar Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Büyükşehir'imiz; hepsinden ayrı ayrı destek istiyoruz."

ÖZKAN: "KAVACIK ÜZÜMÜNÜN ASIL İSMİ SİYAH İNCİ, EGE'NİN İNCİSİ"

Kavacık üzüm üreticilerinin ürünlerine değer katmak ve üreticilere destek olmak amacıyla kurulan kadın kooperatifinin 11 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Kavacık Kadın Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan, iyi tarım uygulamalarını daha fazla üreticiye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Kavacık üzümünün yetiştiği bölgenin coğrafi özellikleri ve aromasıyla farklılaştığını ifade eden Özkan, ürünün tanıtımı için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Kavacık üzüm üreticilerinin üzümlerine değer katmak için, onlara destek olmak için kadın kooperatifini kurduk ve 11 yıldır da her geçen yıl üzerine biraz daha katarak, yenilenerek, daha kuvvetlenerek devam ediyoruz. 2026 İyi Tarım Sertifikası üreticilerimize aldırdık. Önümüzdeki yıl tüm köylümüzü kapsayacak ve kadınlarımızı da yine İyi Tarım Sertifikası ile devam ettireceğiz. Kavacık üzümünün asıl ismi siyah inci, Ege'nin incisi. Ege'nin incisinin ayrıcalığı var. Coğrafi olarak yerini çok güzel seviyor, havasını seviyor, susuz yetişiyor, aroması çok yüksek. Diğer iller, diğer ilçelerden çok çok farklı bir tadı var. Bu tadı biz kooperatif olarak, üreticiler olarak, Kavacık olarak her geçen gün anlatmaya çalışıyoruz. Belgelemeye çalışıyoruz, farkındalığımızı yenilemeye çalışıyoruz ve kabul ettirmeye çalışıyoruz. Yılmadan, bıkmadan da devam edeceğiz."

FESTİVALDE RENKLİ ETKİNLİKLER

Festival kapsamında Karabağlar Belediyesi Spor Okulları Halk Oyunları ekibi ile Çağdaş Sirk Sanatları Atölyesi İzmir Clown Sirki gösterilerini ziyaretçilerle buluşturdu. DJ performansları, çocuk etkinlikleri, sanat atölyeleri, sportif aktiviteler, kitap takas şenliği ve interaktif yarışmaların da gerçekleştirildiği festivalde, aile hatıra köşesi ve dilek ağacı ilgi gören bölümler arasında yer aldı.

Festivalde her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda atölye de düzenlendi. Kavacık üzümü kök boyasıyla çanta boyama, Kavacık taç boyama, asma yaprağı baskı, seramik magnet boyama, çılgın gözlük, bileklik ve üzüm salkımı anahtarlık yapımının yanı sıra Kavacık üzüm çekirdeği yağıyla krem yapımı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Farklı spor faaliyetlerinin de hafta sonuna renk kattığı festivalde, çabukluk parkuru, ayak tenisi, badminton, mini voleybol, mini futbol ve masa tenisi gibi oyunlar meraklılarıyla buluştu. İklim değişikliği, çevre ve geri dönüşüm konularında hazırlanan bilgilendirme stantları da festival alanında yer aldı.

Festivalin ilk gününde Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu sahne aldı. Konserin yanı sıra gün boyunca gerçekleştirilen müzik ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlar keyifli zaman geçirdi.