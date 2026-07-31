CHP’nin eski Grup Başkanvekili ve eski İzmir milletvekili ve yazar Kemal Anadol, "Hoşça Kal Midilli!" adlı romanı için düzenlenecek söyleşi ve imza gününde kitapseverlerle bir araya gelecek. Ayvalık’taki Şeytanın Kahvesi'nde yarın saat 18.00'de başlayacak olan etkinliğin moderatörlüğünü Kenan Mortan üstlenecek.

Program kapsamında Kemal Anadol, "Antio omorfi mu Midilli" alt başlığını taşıyan romanına dair düzenlenecek söyleşide okurların sorularını yanıtlayacak. Söyleşinin ardından Anadol, kitapseverler için eserini imzalayacak.