Kemalpaşa’da maden isyanı: Zenginliğimiz yerin üstünde

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yukarı Kızılca Mahallesi’nde yurttaşların 3 yıl önce direnerek durdurduğu çinko ve kurşun madeni projesi bir kez daha gündeme geldi. Köylüler bir kez daha “madene hayır” direnişi başlattı. Yukarıkızılca’nın yanı sıra, Aşağıkızılca ve Örnekköy mevkilerini de kapsayan ormanlık, 1. derece doğal ve arkeolojik sit alanında Volcan Metal Madencilik Sanayi AŞ tarafından kurulması planlanan maden ocağına karşı bölge halkı, çevre örgütleri, siyasi parti ve STK temsilcileri köy meydanında bir araya geldi.

“GERÇEK ZENGİNLİĞİMİZ YERİN ÜSTÜNDEDİR”

Yukarıkızılca Doğa ve Yaşam Savunucuları Platformu adına konuşan Jeoloji Mühendisi Alim Murathan, “Burada sadece bir kurşun-çinko madenine ‘hayır’ demek için toplanmadık. Biz bugün çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için toplandık. Biz bugün ormanımıza, suyumuza, toprağımıza ve yaşam hakkımıza sahip çıkmak için buradayız. Çünkü biliyoruz ki bir köyü köy yapan evleri, yolları değildir. Bir köyü köy yapan ormanıdır, ağacıdır, dağıdır, suyudur, tarımı ve doğasıdır. Bunların olmadığı yerde hayat olmaz. İşte bu yüzden bugün verdiğimiz mücadele, sadece Yukarı Kızılca’nın değil, bu havzada yaşayan herkesin mücadelesidir. Gerçek zenginliğimiz yerin altında değil, yerin üstündedir. Doğanın suyun köyün, partisi ve tapusu olmaz. Su hepimizin ortak yaşam hakkıdır. Bu mücadeleyi; bilimsel gerçekleri halka anlatarak, hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanarak, köy köy, kahve kahve, ev ev örgütlenerek, kamu kurumlarını sorumluluk almaya çağırarak, meslek odaları, bilim insanları ve çevre örgütleriyle dayanışmayı büyüterek ve halk olarak direnerek kazanacağız. Direneceğiz, dayanışacağız ve yaşamı birlikte savunacağız!”dedi.

TÜRKMEN: ‘MADENE HAYIR’ DEMELİYİZ

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de madenin sadece yalnızca Kızılca’ya değil, bütün Kemalpaşa’ya ve İzmir’e zarar vereceğini ifade ederek, “Şu anda maden arama ruhsatıyla çalışmalar yürütülüyor. Aradıkları madeni bulmaları hâlinde işletme ruhsatı almak isteyecekler. Bulamazlarsa aramalarını tamamlayıp gidecekler. Ancak daha yalnızca arama aşamasında yapılanları hepiniz gördünüz. Ağaçların nasıl kesildiğine tanık oldunuz. Bir de işletme ruhsatı alınıp maden faaliyeti başladığında Kızılca’da yaşamak bile çok zor hâle gelecek. Buna izin verirsek hem Kemalpaşa hem de İzmir büyük sıkıntı yaşayacak. Bu nedenle hep birlikte, birlik ve beraberlik içerisinde ‘Madene hayır’ demeliyiz. Biz bu madeni istemiyoruz. Sahip olduğumuz tüm yasal imkânları sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.

Öte yandan maden faaliyetlerine karşı uluslararası online platform olan Change.org’da imza kampanyası başlatılırken köy meydanlarında da stant kurularak imza toplandı./İZMİR