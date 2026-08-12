Kerem Ertan: Göztepe, Avrupa biletini HDI Sigorta'nın desteğiyle alacak

Göztepe Spor Kulübü, iki sezondur forma şortu sponsorluğunu üstlenen HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşmasını bir sezon daha uzattı. Göztepe Kulübü CEO’su Kerem Ertan ve HDI Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Firuzan İşcan, İSONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda işbirliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında 2 sezondur forma şortu üzerinde yer alan HDI Sigorta, 2026-2027 sezonunda da yer almaya devam edecek.

ERTAN: AVRUPA KUPALARINA KATILACAĞIZ

Kerem Ertan, toplantıda yaptığı konuşmada, 100 yılı aşkın geçmişe sahip kurumların işbirliğinde dördüncü yıla girildiğini söyledi.

İşbirliğinin kendileri için çok değerli olduğunu aktaran Ertan, "HDI da çok geniş bir aile. Göztepe Spor Kulübü olarak ciddi bir seyirci potansiyelimiz, sayımız var. Dolayısıyla da bu 2 büyük ve geçmişi 100 seneyi aşkın kurumun bir araya gelmesinden biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Umarız hem marka olarak hem ticari anlamda kendilerine değer ve katkı sağlıyoruzdur" ifadelerini kullandı. İki sezondur Avrupa kupalarına katılma şansını son anda kaçırdıklarını anımsatan Ertan, "Bu sezon inşallah Avrupa kupalarına katılmayı HDI Sigorta'nın desteğiyle kutlarız. Avrupa kupalarına onların desteğiyle gideriz" dedi. Ertan, Göztepe Spor Kulübüne ait tüm taşınır ve taşınmazları da HDI güvencesinde sigortaladıklarını sözlerine ekledi.

FİRUZAN İŞCAN: GÖZTEPE’NİN HEDEFLERİNE GİDEN YOLDA EN GÜÇLÜ GÜVENCESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

HDI Sigorta CEO’su Firuzan İşcan törende yaptığı konuşmada; “Sporun birleştirici gücüne, sahadaki mücadeleye ve Türk sporunun geleceğine yürekten inanıyoruz. Tam da bu felsefeyle; futboldan basketbola, voleyboldan hentbol ve masa tenisine kadar geniş bir yelpazede spor ve sporcu ekosistemini güçlendirmeyi kurumsal sorumluluğumuzun temeli kabul ediyoruz. İşte bu anlayışın en güçlü örneklerinden biri; Göztepe Spor Kulübü ile 2024 yılından bu yana kararlılıkla ve büyük bir gururla sürdürdüğümüz omuz omuza yol arkadaşlığıdır” dedi. Göztepe ile Türk sporu için ilham veren sürdürülebilir bir iş birliği ve örnek bir model oluşturduklarını vurgulayan İşcan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Reklam ve marka lisans iş birlikleriyle temellerini attığımız bu sarsılmaz bağı; forma şort sponsorluğumuzla yeni sezona da taşıyoruz. Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunda Göztepe, Trendyol Süper Lig’i 6. sırada tamamlayarak ligin en başarılı ekipleri arasında yer aldı. Avrupa kupaları yarışını son haftaya kadar sürdüren, Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki performansıyla ligin en geçilmez iç saha takımlarından birine dönüşen bir Göztepe izledik. Ancak bizi asıl gururlandıran sadece alınan sonuçlar değil; Göztepe’nin ortaya koyduğu sürdürülebilir sportif yapılanma ve oyuncu geliştirme vizyonudur. Genç ve dinamik kadrosu, mücadeleci oyun anlayışı ve muhteşem taraftarıyla kurduğu tutkulu bağ sayesinde Göztepe, Türk futbolunun yükselen değeri olmaya devam ediyor. Biz de, Göztepe’nin hedeflerine giden yolda en güçlü güvencesi olmaya ve bu tutkulu yolculuğu aynı heyecanla paylaşmaya devam edeceğiz.”

“TFF’NİN ADNAN SÜVARİ ADINI VERDİĞİ TARİHİ SEZONDA GÖZTEPE’NİN YANINDA YER ALMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla, mücadele edilecek yeni dönemin "2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu" olarak adlandırıldığına dikkat çeken Firuzan İşcan, “Adnan Süvari; Göztepe Kulübü’yle Türk futbol tarihine geçen unutulmaz başarılara imza atmış dev bir isim. Ali Artuner, Fevzi Zemzem, Nevzat Güzelırmak, Gürsel Aksel, Çağlayan Derebaşı ve Adnan Süvari gibi birbirinden kıymetli sporcuların mirası olan bu ruha; TFF’nin Adnan Süvari’nin adını verdiği bu tarihi sezonda Göztepe’nin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu bizim için sadece kurumsal bir karar değil, tarihe ve Türk futbol mirasına duyduğumuz saygının bir nişanesidir” dedi.

Konuşmaların ardından Ertan, İşcan'a forma hediye etti. Daha sonra sahada fotoğraf çektirildi.