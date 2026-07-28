Kıyı işgalleri yargıya taşındı: 17 ayrı suç duyurusu

Muğla’da Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Akyaka’da Azmak ve deniz kıyısındaki işletmelerin kıyı işgalleri ve buna ilişkin kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na toplam 17 ayrı suç duyurusunda bulundu. Dernek tarafından yapılan açıklamada, özellikle Kadın Azmağı üzerindeki işletmelerin ruhsat sınırlarını ve kıyı kenar çizgisini aşarak kamuya ait kıyı alanlarını işgal ettiği, bu konuda yurttaşlar tarafından yıllardır yapılan çok sayıda başvurunun sonuçsuz kaldığı belirtildi. Açıklamada, ilgili kamu kurumlarının söz konusu ihlallerden haberdar olmalarına rağmen yasadışı yapılaşma ve işgalleri ortadan kaldırmak için görevlerinin gereğini yerine getirmemelerinin suç duyurularının temel gerekçesini oluşturduğu ifade edildi. Suç duyurusu dilekçelerinde, Kıyı Kanunu’na aykırı şekilde, imar planlarında yer almayan yapı ve tesislerin inşa edildiği, bu yapılar için yapı kayıt belgeleri düzenlendiği ve çalışma ruhsatları verildiği, kıyı alanlarının şezlonglarla kaplanarak halkın serbestçe kıyıdan yararlanma hakkının engellendiği, plajlara giriş ücreti talep edildiği iddia edildi. Söz konusu yasadışı yapılaşmaların ve faaliyetlerin ağırlıklı olarak Kadın Azmağı kıyısı, Akçapınar’daki Kitesurf Plajı, Çınar Plajı, Akyaka Halk Plajı ve Akyaka Orman Kampı çevresinde bulunduğu belirtildi.

YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Dernek yönetimi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin sahip olduğu eşsiz biyolojik çeşitliliğin korunması gereken evrensel bir değer olduğunu vurgulayarak, bölgenin rant baskısı altında kalmasına kamu kurumlarının sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Açıklamasında “Gökova’nın doğal ekosistemlerini korumak, kıyıları ve ortak yaşam alanlarını gelecek kuşaklara aktarmak için bölge halkı olarak yasadışı yapılaşma ve kıyı işgallerine karşı her türlü meşru ve yasal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi. Öte yandan Gökova Ekoloji Meclisi, kıyı işgallerine dikkat çekmek amacıyla 31 Temmuz 2026 tarihinde Akyaka’da bir yürüyüş ve basın açıklaması için duyuru yaptı.