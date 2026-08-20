Komşu Buluşmaları Gültepe’yle yeniden start aldı

Konaklıların mahalleleri ile ilgili istek, öneri ve şikayetlerini Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu ve bürokratlarına birebir iletme imkanı bulduğu Komşu Buluşmaları, verilen kısa aranın ardından Gültepe bölgesiyle geri döndü. Gültepe Atatürk Meydan Parkı’nda gerçekleştirilen buluşmada Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm bürokratlarıyla birlikte Gültepelilerle bir araya geldi. Meydanda müdürlüklerin açtığı masalar sayesinde Gültepe’de mobil bir belediye kurularak vatandaşların, taleplerini ilgili birimlere yüz yüze iletebilmesi sağlandı. Gültepelilerin derdini anlattığı, taleplerini söylediği komşu buluşmasında bölge muhtarları da mahalle sakinlerini yalnız bırakmadı. Bölgenin en çok dile getirilen konuları doğal gaz ve kentsel dönüşüm olurken, Gültepeliler evlerine doğal gaz gelmesini sağladığı için Başkan Mutlu’ya teşekkürlerini iletti.

BAŞKAN MUTLU: KOMŞU BULUŞMALARIMIZI ÖNEMSİYORUZ

7’den 77’ye, buluşmaya gelen tüm Gültepelilerle birebir sohbet eden Başkan Mutlu, her talebin notunu aldı, ilgili birimlerin yöneticileriyle görüşmelerini sağladı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, açık, şeffaf, katılımcı yerel yönetimin mahalle kültürüyle buluştuğu buluşmada şunları söyledi:

“Komşu Buluşmalarımızı çok önemsiyoruz çünkü Konaklı komşularımızla birebir buluşuyor, birbirimizi dinliyor, dertleşme fırsatı buluyoruz. Bugün Gültepe’mizdeyiz. Kentsel dönüşümü, doğal gaz çalışmalarını da konuştuğumuz; herkesin derdini anlatma fırsatı bulduğu, çözüm için doğru müdürlüklerle görüşebildiği, birbirimizi yüz yüze, daha iyi anlama şansı bulduğumuz çok güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Katılan tüm komşularımıza teşekkür ediyorum, iyi ki geldiniz” diye konuştu.

“BÖLGE TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇALIŞMA VAR”

Anadolu Mahallesi Muhtarı Hasan Bağcı, gerçekleştirilen buluşmadan çok memnun olduklarını ifade ederek, “Bölgemiz yoğun bir çalışma içerisinde. Özellikle doğal gaz çalışmalarından ötürü bölge tarihinde görülmemiş bir çalışma var. Bu sevindirici bir şey. Yıllardır ihmal edilen bölgemize doğal gaz verilmesinde büyük bir rol oynayan Nilüfer Çınarlı Mutlu Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“BAŞKANIMIZLA HER ZAMAN BİR ARADAYIZ”

26 Ağustos Mahallesi Muhtarı Şerife Gökgör ise buluşmanın bölge için çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Sağ olsun Nilüfer Başkanımız böyle bir toplantı yaptı, birebir halkla buluştu. Bizler de bütün muhtarlar olarak duyurumuzu yaptık, halkın gelmesini, taleplerini iletmesini istedik. Nilüfer Başkan sayesinde doğal gazımıza kavuştuk. Başkanımızla her zaman bir aradayız, birimlerimiz iyi, taleplerimiz yerine geliyor. Teşekkür ediyoruz.”

“BAŞKANIMIZIN BURAYA GELİP BİZİM SORUNLARIMIZI DİNLEMESİ ÇOK GÜZEL”

50 yıllık Gültepeli Akın Yaran, ilk defa bir belediye başkanının Gültepe’ye gelip vatandaşı birebir dinlediğine dikkat çekerek teşekkürlerini şu cümlelerle dile getirdi:

“Başkanımızın buraya gelip halkı dinlemesi, bizim sorunlarımızı dinlemesi çok güzel. Ben daha önce bir belediye başkanının gelip halkın sorunlarını dinlediğini hatırlamıyorum. 7’den 70’e herkes burada, parkta ve sorunlarını dile getiriyor. Bu yapıcı bir gelişme bence.”

“ÇOK YARDIMCI OLDU, ÇOK GÜLER YÜZLÜ”

Zeybek Mahallesi sakinlerinden Nesrin Bozbel de, “Buraya geldim, Başkanımızla görüştüm. Sağ olsun çok yardımcı oldu, çok güler yüzlü. Gültepe’mize çocuklarımız için futbol sahası istedik, sosyal destek talebinde bulunduk. Yardımcı olacaklarını söylediler” cümleleriyle duygularını ifade etti.