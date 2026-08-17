Konak Belediye Başkanı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnafla buluştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda esnafla bir araya geldi. Konak Belediyesi Meclis Üyeleri İlhan Yaman ve Murat Arat’ın yanı sıra İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Doğan Kılıç, İzmir Kahveciler Odası Başkanı Jale Büyükdemir ve Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin’in de yer aldığı buluşmada, bölge esnafının talepleri yerinde dinlendi. Buluşmada ayrıca bölgede yürütülen çalışmalar üzerinden Tarihi Çarşı’nın geleceği de masaya yatırıldı.

"ALIŞVERİŞ YAPMAYA HEP BURAYA GELİRDİK, HAYAT BURADAYDI"

Çarşının geçmişteki canlılığına değinen Başkan Mutlu, çocukluk yıllarında Kemeraltı’nda yaşadığı anları, "Tireliyiz ama alışveriş yapmaya hep buraya gelirdik. Biz çocukların ayakkabıları Çarık’tan, anneminkiler Zaptçıoğlu’ndan alınırdı. Can Döner’de, Petek’te yemek yer, ardından sinemaya giderdik. Miş Miş’te, Mennan’da tatlı yemeden dönülmezdi. Hayat buradaydı. Sadece İzmir’in değil, tüm Ege Bölgesi’nin hayatı Kemeraltı’ndaydı" sözleriyle paylaşarak, zamanla yeni merkezlerin oluştuğunu ancak çarşıyı yeni fonksiyonlarla canlandırmayı hedeflediklerini vurguladı.

BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN PROJELERİ ANLATTI

Kemeraltı-Basmane tarihi aksında insan hareketliliğini artırmak istediklerini belirten Başkan Mutlu, bölgede hayata geçirilen ve planlanan çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Yakın zamanda Hamdi Dalan Sabun Fabrikası’nın, müze olarak yeniden işlevlendirilmesi amacıyla restorasyonuna başladık. Anafartalar Caddesi’ndeki Tarihi Kıllıoğlu Hamamı’nı bir kültür-sanat mekânına çevirdik. Yine bölgede belediyemize bağışlanan iki tarihi yapıyı restore ederek kamunun kullanımına açacağız. Altınpark Arkeopark projemize de yakın zamanda başlayacağız. Göreve gelir gelmez Kemeraltı’nda 'Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'mizi açmıştık. Tam gün ve yarım gün verilen hizmetin yanı sıra anneler saatlik olarak da çocuklarını buraya bırakabiliyor. Bu çarşıya alışverişe gelen anneler için de bir kolaylık oluyor. Düzenlediğimiz Tarih Gezileri’nin duyurusunu çıktığımız an kontenjan doluyor, çok yoğun bir talep var. Bunu daha da arttırmak, burada festivaller düzenlemeye devam etmek istiyoruz. Burada her şeyin olduğunu insanlara tanıtacağız, gezdireceğiz."

ORTAK AKIL VURGUSU

Kemeraltı’nın, Konak sınırları içerisinde yer almasından gurur duyduğunu belirten Başkan Mutlu, "Hazır bir araya gelmişken neler yapacağımızı ve sizlerin bizden beklentilerini konuşalım istedik. Kemeraltı, en büyük zenginliğimiz. Burada yapılacak her şeyi hep birlikte, ortak akılla yapmamız lazım. Önemli olan buraya İzmir’in ve Türkiye’nin her yerinden insanları getirmek. Kurumlarla iş birliği içerisinde İzmir’in kalbi Kemeraltı’nı geleceğe taşımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.