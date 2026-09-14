Konak Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi öğrencilere çanta ve kırtasiye desteği

Konak Belediyesi, çocukların eğitim hayatına daha güçlü ve mutlu bir başlangıç yapabilmeleri amacıyla hayata geçirdiği okul çantası ve kırtasiye desteğini bu yıl da devam ettirdi. Öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bağışlarla hazırlanan setler, Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce belirlenen öğrencilere ulaştırıldı. Öğrencilerin yaş ve eğitim seviyelerine uygun olarak hazırlanan setlerde, okul çantası, matara, kalemlik, kurşun ve kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, yazı defteri, resim defteri, kuru ve sulu boya gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri yer aldı.

“ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA OLMAYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Eğitime yönelik çalışmaların çocukların geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitim hayatına attıkları ilk adımda onların yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu anlayışla her eğitim döneminde çocuklarımızın ihtiyaçlarını gözetiyor, çanta ve kırtasiye desteğimizle ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz. Okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesinden kütüphanelere, kültür sanat kurslarından gezilere ve eğitim desteklerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna eşit ve güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.