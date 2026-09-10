Konak’ın ‘İleri Yaş’ üyelerine ücretsiz sağlık taraması

Konak Belediyesi’nin, 60 yaş ve üstü Konaklıların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için sosyal destek sağlayan Ziya-Zişan-Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’nda Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü personelini konuk etti. İki kurumun iş birliğinde, Sağlık Haftası’nda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla ücretsiz sağlık taraması gerçekleştirildi. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin yürüttüğü taramada, merkez üyelerine yönelik şeker, tansiyon, boy, kilo ölçümü ile solunum fonksiyon testi yapıldı. Ayrıca, ileri yaştaki bireyler için önem taşıyan omurga sağlığı için fizik tedavi ve postür egzersizleri öğretildi.

“İLERİ YAŞTAKİ KOMŞULARIMIZI DESTEKLİYOR, ASLA YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde, kurs ve etkinliklerin yanı sıra sağlık üzerine düzenledikleri seminer ve etkinliklerle ileri yaştaki komşularının sağlıklı yaş almalarını desteklediklerini vurguladı. Başkan Mutlu, “İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’miz bizim için çok önemli. Burada, 60 yaş ve üstü komşularımızın sosyalleşme fırsatı bulduğu, el becerilerini geliştirdiği, üretime katıldığı; zamanlarını dolu dolu geçirdikleri bir merkez oluşturduk. Halk Sağlığı Haftası’nda olduğu gibi, zaman zaman sağlık taramaları ve sağlık seminerleri düzenleyerek onları destekliyor ve asla yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.