Konak’ın, kadınları güçlendirecek iki projesine uluslararası hibe

Konak Belediyesi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalara uluslararası ölçekte önemli iki destek kazandırdı. Proje ortağı olduğu iki projenin toplam 272 bin ABD doları tutarında uluslararası hibe almaya hak kazanmasıyla Konak Belediyesi, genç kadınların karar alma mekanizmalarında daha etkin rol üstlenmelerini destekleyecek ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede yerel hizmet kapasitesini güçlendirecek kapsamlı çalışmaları hayata geçirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından finanse edilecek projeler, Konak Belediyesi'nin kadın odaklı sosyal politikalarını güçlendirirken, yerel yönetimler ile sivil toplum arasındaki iş birliğine de önemli katkı sunacak.

GENÇ KADINLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIMI DESTEKLENECEK

Konak Belediyesi’nin ortakları arasında yer aldığı “Katılımdan Güce: Türkiye’de Genç Kadınlar Sivil ve Siyasi Alanı Sahipleniyor” projesi, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından finanse edilen “Eşitlik ve Kadınların Güçlenmesi için Güçlü Sivil Alan” hibe programı kapsamında yürütülüyor. Toplam hibe bütçesi 122 bin ABD doları olan projenin yürütücülüğünü Sosyal İklim Derneği üstlenirken, proje ortakları arasında Konak Belediyesi’nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi de bulunuyor. Proje ile genç kadınların sivil toplum ve siyasal yaşama katılımının güçlendirilmesi, karar alma mekanizmalarında daha etkin rol almalarının desteklenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

ŞİDDETLE MÜCADELEDE YEREL KAPASİTE GÜÇLENECEK

Konak Belediyesi’nin ortak olduğu bir diğer uluslararası proje ise Dayanıklı ve Kapsayıcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sistemleri İnşası (BRIDGES) oldu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından desteklenen ve “Sivil Toplum ile Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Programı” kapsamında yürütülen projenin yürütücüsü Hayata Destek Derneği. Toplam hibe bütçesi 150 bin ABD doları olan proje, İzmir'in Konak ilçesinde toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalan bireylere yönelik koruma ile destek hizmetlerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında kadınlar ile ergen kız ve erkeklere yönelik psikososyal destek ve güçlenme programları uygulanacak. Aynı zamanda Konak Belediyesi'nin toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli ve ihtiyaç odaklı hizmet sunma kapasitesinin geliştirilmesi, güvenli yönlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve belediye bünyesinde sürdürülebilir hizmet sistemlerinin oluşturulması amaçlanıyor.