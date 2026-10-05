Konak’ta 358 çocuğa ücretsiz hizmet: “Mutlu Çocuklar Oyun Evleri”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Zeytinlik ve Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nde çocuklarla buluştu. Dokuz ayrı merkezde 358 çocuğa ücretsiz hizmet veren oyun evlerindeki miniklerle sohbet eden Başkan Mutlu, okul öncesi dönemdeki sosyalleşmenin çocuk gelişimindeki önemine dikkati çekti.

Oyun evi minikleri tarafından büyük bir heyecanla karşılanan Başkan Mutlu, çocukların katıldıkları eğlenceli etkinlikleri izledi ve yaptıkları resimleri tek tek inceledi. Minik elleriyle yapılmasına yardım ettikleri kalpli pastayı Başkan Mutlu’ya ikram eden çocuklar keyifli anlar yaşadı. Ziyarette yer alan anneler de çocuklarında gözlemledikleri olumlu gelişimden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti.

ANNELERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN HİZMET

Başkan Mutlu, özellikle annelerin hayatını kolaylaştıran, çocukların gelişimine destek sağlayan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri’nin önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“En sevilen hizmetlerimizden olan Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizdeki miniklerimizin yeni dönem heyecanına ortak olduk. Çocuklarımızın, onlara özel hazırladığımız kurs ve etkinliklerdeki neşesini görmek bizi çok mutlu ediyor. Okul öncesindeki miniklerimizin becerilerini yaşıtlarıyla beraber oldukları güvenli ve nitelikli bir ortamda geliştirmesi, gelecek için çok önemli ve kıymetli.”

Ayla Ökmen, Aziziye, Ballıkuyu, Beştepeler, Yenişehir, Gültepe, Mersinli, Toros ve Zeytinlik olmak üzere toplam 9 ayrı noktada ücretsiz hizmet veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri bu dönem 3-5 yaş grubundaki yaklaşık 358 çocuğa hizmet ulaştırıyor.