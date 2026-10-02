Konak’ta Beştepeler için tarihi dönüşüm adımı

Konak’ın vizyon projelerinden biri olan Beştepeler Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde beklenen ivme yakalandı. Yıllardır altyapı yetersizlikleri ve güvensiz yapı stokuyla anılan bölgeyi afetlere karşı dirençli ve modern bir kent dokusuna kavuşturmak isteyen Konak Belediyesi, resmi süreci başlattı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanan dosya ile 19 Mayıs Mahallesi sınırlarındaki 1,1 hektarlık alan için 6306 sayılı Kanun kapsamında “Rezerv Yapı Alanı” başvurusu tamamlandı. Beştepeler Bölgesi’ni kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonlarının 2021 yılında onaylanmasının ardından sahada imar uygulaması etaplarına geçildi. Yaklaşık 200 hektarlık devasa alandaki mevcut yapılaşma, altyapı yetersizlikleri ve afet risklerini bütüncül bir yaklaşımla ele alan Konak Belediyesi, yalnızca binaları yenilemeyi değil, altyapıyı güçlendirerek sosyal ve mekansal yaşam kalitesini artırmayı planlıyor.

BAŞKAN MUTLU: BU MODEL TÜM KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA İLHAM OLACAK

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Beştepeler’deki dönüşümün sadece binaları yenilemekten ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiğimizde imar planlarında değişikliğe gitmedik. Böylece uygulama çalışmalarına hızla başlamayı hedefledik. Daha küçük bölgelerdeki model çalışmalarla daha büyük alanlara örnek teşkil edecek ve uygulamayı rahatlatacak çözümlere de yöneldik. Bu kapsamda rezerv yapı alanları da kentsel dönüşüme ivme kazandıracak. Beştepeler, İzmir’in bağrında çok kıymetli ama bir o kadar da yorulmuş bir bölgemiz. 19 Mayıs Mahallesi’nde başlattığımız bu ilk etapla, yerinde dönüşümün güzel bir örneğini sergileyeceğiz. Tek bir komşumuzun bile mağdur olmasına, yerinden edilmesine izin vermeden; insanca yaşanacak, güvenli, yeşil ve altyapısı sağlam alanlar kurgulamayı hedefliyoruz. Bu alanda yapmış olduğumuz Rezerv Yapı Alanı başvurusunun onaylanması ile kentsel dönüşüm süreci ivme kazanacak ve bu model gerçekleştirilecek tüm kentsel dönüşüm projelerine ilham olacak.”

İLK UYGULAMA ALANI 19 MAYIS MAHALLESİ

İlk adımın atıldığı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki 1,1 hektarlık alanda ruhsatsız yapıların bulunması ve mevcut binaların ekonomik ömrünü tamamlamış olması sebebiyle süreç, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla yerinde dönüşüm odaklı yürütülecek. Dönüşüm yol haritasında temel ilke, bölge halkının hak kaybı ve mağduriyet yaşamadan güvenli, modern konutlara kavuşması olacak.

Konak Belediyesi, 19 Mayıs Mahallesi’ndeki başvuru sürecini tamamlamasıyla birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarının tek bir bölgeyle sınırlı kalmadan ilçe genelinde bütüncül bir anlayışla yürütülmesi amacıyla, Gürçeşme Bölgesi’ndeki çalışmalara da hız kazandırdı. Yeşildere Caddesi çevresinden başlayarak Gürçeşme Caddesi boyunca Gaziler Caddesi’ne kadar uzanan bölgede, kentsel dönüşüm sürecine ilişkin devam eden çalışmalar kapsamında, Gürçeşme için de rezerv alan başvurusu yapılacak.