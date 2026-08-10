Konak’ta dikkat çeken istihdam hamlesi: Kadınlar kaynakçılık öğrenecek

Konak Belediyesi, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ve İzmir Dokuz Eylül Rotary Kulübü işbirliğiyle düzenlenen ve kadınların her alanda görünür olmasını sağlayan meslek edindirme kurslarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce CNC Operatörlüğü kursunu tamamlayarak tabuları yıkan kadınlar bu kez Kaynak Operatörlüğü için kolları sıvadı. “Hem İşte Hem Eğitimde Programı” (HİHE) kapsamında gerçekleştirilen, 18-35 yaş aralığındaki kadınlara yönelik kursun ilk gününde genç kadınlar, azim, kararlılık ve becerileriyle hayran bıraktı. İlk ders heyecanı yaşayan kursiyerler arasında daha önce CNC Operatörlüğü belgesi alanlarla birlikte ilk defa sanayi alanında eğitime katılacaklar da yer aldı.

“SANAYİ ALANINDA KADINLARIN YÜKSELMEYE BAŞLADIĞINI FARK ETTİM”

Kadınların sanayi alanında yükselmeye başladığını fark ederek kursa katılan Mucize Kardelen Yılmaz, kursa başvuru sürecini ve katılma nedenlerini şöyle anlattı: “Bu kursa, internette gezinirken rastladım. O sıralar kendi içimde, bir meslek öğrenmenin önemini düşünüyordum. Keşke elimde bir altın bilezik olsa ve ben de bir şeyler üretebilsem diye düşünüyordum. Çünkü farkındalığı yüksek biri olarak piyasayı takip ederken sanayi alanında ve diğer alanlarda, kadın kollarının yükselmeye başladığını fark ettim. Bu konuda bir beceri sahibi olmak, benim için hem hayatıma hem de insanlığa bir katkı olacak diye düşündüm. Bu yüzden bu kursa başvurdum ve çok heyecanlıyım.”

“BELGEMİ YÜKSELTİP DAHA İYİSİNİ ALMAK İÇİN BURADAYIM”

Daha önce Konak İş Eğitim Merkezi’nde CNC Operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayarak sertifikasını alan Cemre Demirkol da yetkinliğini artırarak daha iyi bir iş imkanı hedeflediğini vurguladı ve şunları söyledi: “Daha önce CNC Operatörlüğü belgemi buradan, yüksek bir puanla aldım. Yükseltip, daha iyisini almak için buradayım. Önceki belgemi yeni bir belgeyle yükseltip daha güzel bir iş imkanı bulmayı düşünüyorum. Daha önce de İnci Vakfı ve Konak Belediyesi’nin anlaşmasıyla açılan çalışmaya katıldığım ve burada olmaktan mutlu olduğum için yeniden burada olmak istedim.”

“KADIN ARKADAŞLARIMLA BERABER ÇALIŞACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Makine teknikeri olan ve kendisini kaynakçılık alanında da geliştirmeyi amaçlayan Eylül Öner ise, “Makine teknikeriyim. Bu kursa gelme sebebim hem alanımda kendimi geliştirmek hem de kaynakçılık alanına ilgim var. Buradan sertifika almak istiyorum. Konak Belediyesi’nin sitesine girdiğimde bu kursu gördüm. Kadın arkadaşlarımla beraber çalışacağım için çok mutluyum ve sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

ULUSLARARASI ALANDA TANINAN SERTİFİKA FIRSATI

12 hafta boyunca hafta sonları devam edecek eğitimler, Konak Belediyesi Toros Sosyal Tesisleri içinde yer alan Konak İş Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Katılımcılar, alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin yanı sıra atölye ortamında uygulamalı eğitim alma fırsatı bulacak. Kursu tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olan kadın katılımcılar, uluslararası alanda geçerli olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) belgesi almaya hak kazanacak. Kurs süresince kadınlar, mesleki derslerin yanında üretim, dijital, sosyal ve iş yaşam becerileri alanlarında da eğitim görecek. Öte yandan eğitimler, fabrika gezileriyle de desteklenecek. Kadınların meslek edinmesini ve istihdama katılımını destekleyen proje, aynı zamanda kadınların teknik alanlarda kendilerine yeni kariyer yolları açmalarına ve ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sunmayı hedefliyor.