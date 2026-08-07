Konak’ta imzalar fırsat eşitliği için atıldı

Konak Belediyesi ile Kordon Soroptimist Kulübü Derneği, kadınların, kız çocuklarının ve tüm kırılgan grupların güçlendirilmesine yönelik sosyal, eğitsel ve kültürel çalışmaların hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzaladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile Dernek Başkanı Ece Nurcan ve Sayman Sonnur Çetinkaya Ertulgan tarafından imzalanan protokol kapsamında kadınların ve kız çocuklarının eğitim, sosyal yaşam ve toplumsal katılım alanlarında güçlenmesini destekleyecek çalışmaların yanı sıra, dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler de hayata geçirilecek. Ayrıca toplantılar, sempozyumlar, çalıştaylar, atölye çalışmaları, eğitim programları ve seminerler düzenlenecek. İş birliği yalnızca proje uygulamalarıyla sınırlı kalmayacak; ihtiyaç duyulması halinde ulusal ve uluslararası hibe programlarına ortak başvurular gerçekleştirilerek, geliştirilen projelerin daha geniş kapsamlı kaynaklarla desteklenmesi de amaçlanıyor.

“KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN PROJELERİ ÇOĞALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Sivil toplum kuruluşlarıyla kurdukları iş birliklerinin sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Kadınların, kız çocuklarının ve dezavantajlı grupların yaşamın her alanında daha güçlü, daha görünür ve daha eşit koşullarda yer alabilmesi için ortak akılla çalışmayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarıyla kurduğumuz güçlü iş birliklerine bir yenisini daha ekleyerek, kız çocuklarının eğitim hayatına değerli katkılar sunan Kordon Soroptimist Kulübü Derneği ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Eğitimlerden atölyelere, sempozyumlardan çalıştaylara kadar birçok alanda dayanışmayı büyütecek, ortak akılla üreten bir anlayışla çalışacağız. Konak’ta fırsat eşitliğini güçlendiren, katılımcılığı esas alan ve kimseyi geride bırakmayan projeleri çoğaltmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.