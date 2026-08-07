YENİ Parti İzmir’den Özgür Özel'e yönelik sürece tepki: Bu bir yıldırma politikası

İzmir'deki ilçe belediyelerinde CHP’den YENİ Parti'ye geçişler hız kesmeden devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve beraberindeki 19 meclis üyesi, YENİ Parti İzmir il binasında YENİ Parti'ye dahil olduklarını açıkladı. Düzenlenen rozet takma töreni sonrası YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partisinin İzmir'deki örgütlenme süreci, belediye meclis üyelerinin partiye katılımları ve siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İlçe örgütlenmelerinin tamamlandığını belirten Güç, üyelik sürecinin de kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

"30 İLÇENİN TAMAMINDA ÖRGÜTLENMEYİ TAMAMLADIK"

İzmir'de örgütlenme çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını ifade eden Güç, tüm ilçe başkanlıklarının oluşturulduğunu belirterek, "30 ilçenin tamamında ilçe başkanlarımız ve örgütlerimiz belirlendi. Meclis üyelikleriyle ilgili sürece öncelik verdik. Çünkü önümüzdeki hafta meclis toplantıları var. Pazartesi günü de grubumuzda gerekli işlemleri tamamlayacağız. Üyelik sisteminin açılmasını bekliyoruz. Muhtemelen bugün ya da yarın üyelik süreci başlayacak" dedi.

"YENİ PARTİ İNSANLARIN YENİ UMUDU OLDU"

Toplumdaki ekonomik ve sosyal sorunların yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaç doğurduğunu savunan Güç, vatandaşlardan yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Güç, "İnsanların bizden umudu çok fazla. Yeni Parti artık insanların yeni umudu oldu. Ülkede büyük bir mutsuzluk var. Özellikle gençlerde, kadınlarda ve emekçilerde geleceğe dair umut kalmadı. Biz bu umudu yeniden oluşturmak için yola çıktık" ifadelerini kullandı.

"AKADEMİK VE LİYAKAT ESASLI BİR ÖRGÜT YAPISI KURUYORUZ"

İl yönetiminin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini aktaran Güç, ilçe başkanlarıyla da geniş kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını belirtti. Parti içerisinde sadece yöneticilerin değil, farklı alanlarda uzman kişilerin de sürece dahil olacağını dile getiren Güç, "Çok kıymetli ve liyakatli insanlar bize katkı sunmak istiyor. Onların da sürecin içerisinde yer alacağı çalışma grupları oluşturacağız. Akademik, liyakat esaslı ve halkla sürekli temas halinde olan bir örgüt modeli kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

Yerel yönetimlerdeki geçiş sürecine ilişkin de bilgi veren Güç, belediye meclis üyelerinin büyük bölümünün YENİ Parti'ye katılacağını öne sürdü. Güç, "20 ilçede geçişler tamamlanmak üzere. Üç ilçede ise bir iki haftalık süreç kaldı. Onların da tamamlanmasıyla birlikte 23 belediyede meclis üyelerimizle birlikte YENİ Parti çatısı altında olacağız. İzmir'de yeni bir anlayışla siyaset yapacağız" dedi.

Bazı belediyelerde farklı nedenlerle geçişlerin henüz tamamlanmadığını söyleyen Güç, bu isimlere yönelik herhangi bir baskı uygulamadıklarını belirtti. "Hangi arkadaşımız hangi gerekçeyle bulunduğu partide kaldı bunu biliyoruz" diyen Güç, "Kimseyi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. İnsanların özgür iradeleriyle karar vereceği bir ülke istiyoruz. Siyasi baskılar sadece siyasetçileri değil toplumun tamamını etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'E YÖNELİK YIPRATMA POLİTİKASI UYGULANIYOR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik soruşturma ve gözaltı süreçlerini de değerlendiren Güç, bunların siyasi amaç taşıdığını savundu. Güç, "Ülkede bu kadar büyük sorunlar varken tek amaçları iktidara gelebilecek potansiyeldeki bir lideri yıpratmak. Toplum bunun farkında. Özgür Özel'in siyasi yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Amaç yıldırma politikası uygulamak" diye konuştu.

Güç, CHP’nin eski kimliğini kaybettiğini ifade ederek. "Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok nitelikli bir yapı kurmuştuk. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Ancak o yapı artık burada. Biz yeni kadrolarla yolumuza devam ediyoruz" diyen Güç, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yerinde bıraktık. Hedefimiz artık iktidar olmak. Tek siyasi muhatabımız iktidardır" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR'DE ÇOĞUNLUK BİZDE OLACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengelere ilişkin de konuşan Güç, çoğunluğun YENİ Parti'de olacağını öne sürdü. Güç, "Şu anda komisyon süreçleri nedeniyle teknik bir takvim işliyor. Ancak süreç tamamlandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacak meclis üyesi sayısı bir ya da iki kişiyi geçmeyecek. Geri kalan meclis üyeleri süreç içerisinde YENİ Parti'ye katılacak" dedi.

Konak Belediyesi'ndeki son durumu da paylaşan Güç, meclis çoğunluğunu elde ettiklerini söyledi. Güç, "19 meclis üyemiz belediye başkanımızla birlikte geçiş yaptı. Üyelik dosyaları Ankara'ya gönderildi. Çoğunluk bizde. Kalan arkadaşlarımızla da görüşmelerimiz sürüyor. Kimseyi dışlamadan, diyalog içinde bu süreci yürütüyoruz" dedi.