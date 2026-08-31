Konaklı çocuklar ve kadınlar denizle buluşmaya devam ediyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun, çocukların ve kadınların sosyal yaşamda daha fazla yer almasını destekleyen çalışmaları kapsamında düzenlenen deniz etkinlikleri devam ediyor. Konak Belediyesi’nin semt merkezlerinden yararlanan çocuklar ve kadınlar, bu etkinliklerle günlük hayatın temposundan uzaklaşarak uzaklaşarak denizin ve yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Gültepe ve Ballıkuyu’nun ardından Zeytinlik ve Aziziye Semt Merkezlerindeki kurslara katılan çocuklar ve kadınlar da Gümüldür Sunal Tülbentçi ve Foça Karakum Plajı tesislerinde denizle buluştu. Gün boyunca arkadaşlarıyla birlikte yüzüp eğlenen çocuklar, okullar açılmadan önce moral depolarken, kadınlar da etkinliğin kendileri ve çocukları için önemli bir sosyal aktivite olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLARDAN BAŞKAN MUTLU’YA TEŞEKKÜR

Etkinliğe katılan 12 yaşındaki Ebrar Erdem, okul açılmadan önce arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini belirterek Başkan Mutlu’ya teşekkür etti. Erdem, “Okullar açılmadan önce arkadaşlarımızla çok güzel eğlenmiş olduk. Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ederiz, bizi denize götürdüğü ve bu imkanı sağladığı için” dedi. Zeynep Akyüz de etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte bol bol yüzüyoruz. Ortam ve bize sunulan imkanlar çok güzel” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ VE BİZİM İÇİN ÇOK KEYİFLİ GEÇİYOR”

Rojda Bakaç, etkinliğin okul öncesinde çocuklar için güzel bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Çok güzeldi, okul açılmadan önce çocuklarımız için güzel bir aktivite oldu. Nilüfer Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bu tarz etkinlikler biz ve çocuklarımız için çok keyifli geçiyor” ifadelerini kullandı. Birgül Zengin ise çocukların denizle buluşmasından duyduğu memnuniyeti, “Çocuklarımız bu etkinlik sayesinde denizle buluştu ve çok eğlendi” sözleriyle dile getirdi.

Konak Belediyesi, semt merkezleri aracılığıyla çocuklar ve kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.