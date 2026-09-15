Konaklı öğrencilere ‘renkli yol’ sürprizi

Konak Belediyesi’nin, öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak için başlattığı okul önlerindeki ‘Renkli Yol Uygulaması’, bu kez Namık Kemal İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Çankaya Mahallesi 142 Sokak’ta yer alan okulun sokağı, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kazılarak sıfırdan asfaltlandı. Rengarenk boyanarak desen ve geometrik şekillerle süslenen okul önüne, korkuluk montajının yanı sıra çocuklarını bekleyen veliler için banklar konuldu. Sokağın girişinde bulunan yeşil alanda da dikim çalışması yapılarak bölgenin yeşil dokusuna katkı sağlandı. Öğrenci ve veliler başta olmak üzere tüm mahalle sakinlerinin beğenisini toplayan çalışma sonucunda sokak araç trafiğine kapatılırken öğrenciler de rengarenk ve güvenli bir okul yoluna kavuştu.

“MAHALLEMİZ RENKLENDİ”

Daha önce farklı mahallelerde de hayata geçirilen örnek uygulama için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür eden mahalle sakinlerinden Sevda Çini, “Mahallemiz renklendi, çocuklar için çok iyi oldu. Ayrıca çalışmalar çok kısa süre içerisinde tamamlandı. Çocukların da çok hoşuna gitti, enerjik bir ortam oldu” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Kısa süre içerisinde tamamlanarak okulun ilk gününe yetiştirilen çalışmayı gördüğünde çok mutlu olduğunu söyleyen öğrenci velilerinden Gizem Üstündağ, “Yolun araç trafiğine kapanmasına çocuklarımızın güvenliği açısından çok sevindik. Sabah okula yürürken gördüğümüzde çok mutlu olduk. Eğitime verilen önem için Konak Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başka bir öğrenci velisi olan Merve Özkan ise şunları söyledi: “Çocuklar artık çok güvenli bir şekilde okula gidip gelecekler. Bu sebeple çok huzurluyuz. Yolun trafiğe kapatılması, korkulukların yapılması ve yol çalışması harika olmuş. Başkanımıza ve tüm emekçilere teşekkür ediyoruz.”