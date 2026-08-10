Körfez’e açılan Poligon Deresi’nde dip temizliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Körfez’e ulaşan dere yataklarında yürüttüğü periyodik bakım çalışmalarını bu kez Güzelyalı kıyısındaki Poligon Deresi’nde sürdürdü. Denize çıkış noktasında geçici setler oluşturarak su seviyesinin kontrol altına alındığı batardo sistemiyle yapılan dip temizliğinde, yıllar içinde tabanda biriken çamur, dip çökeltileri ve katı atıklar çıkarıldı. Çalışmayla hattın su taşıma kapasitesi artırılırken, deniz çıkışındaki birikimlerin neden olduğu kokunun da önüne geçildi. Böylece hem taşkın riski azaltıldı hem de Körfez’e taşınan kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlandı.

“HEM TAŞKIN RİSKİNİ HEM DE KİRLİLİĞİ AZALTIYORUZ”

Yürütülen çalışmaları değerlendiren Makine Teknikeri Ömer Yapan, “Burası İzmir Körfezi’nin en merkezi noktalarından biri. Yıl içinde dipte biriken çamur ve atıklar suyun akışını ciddi şekilde azaltıyor. Amacımız hem taşkın riskini azaltmak hem de Körfez’e ulaşan kirliliği en aza indirmek” dedi.

DENİZ SEVİYESİ KONTROL ALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 200 metrelik bölümde iki ayrı noktaya setler kurularak denizden çalışma alanına su girişi durduruldu. Böylece ekipler dere tabanında güvenli şekilde çalışabildi. Ardından iş makineleri ve elle yürütülen çalışmalarla yıllar içinde tabanda biriken çamur, dip çökeltileri ve katı atıklar tek tek çıkarılarak kamyonlara yüklendi. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte hattın su taşıma kapasitesi önemli ölçüde artırıldı.

KÖRFEZ’İ KORUYAN SESSİZ ÇALIŞMA

Toplam 408 metre uzunluğundaki sistem, 204’er metrelik iki kapalı kesitten oluşuyor. Dere çıkışında ise dört adet kutu menfez ve yaklaşık 100 metrelik açık kanal bulunuyor. Özellikle deniz etkisinin yoğun hissedildiği bu bölgede zamanla oluşan dip birikintileri temizlenmediğinde hem su akışı yavaşlıyor hem de taşkın riski artıyor.

İZSU ekiplerinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği bu bakım sayesinde yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilirken, Körfez’e taşınabilecek kirleticilerin de önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

KÖRFEZ İÇİN DÜZENLİ BAKIM

İZSU, İzmir Körfezi’ne dökülen dere yataklarında periyodik temizlik çalışmalarını yıl boyunca sürdürüyor. Dere ağızlarında biriken çamur ve atıkların temizlenmesiyle yalnızca altyapı güçlendirilmiyor; Körfez’in su kalitesinin korunmasına ve ekosistemin desteklenmesine de katkı sağlanıyor. Poligon Deresi’nde tamamlanan çalışma da bu kapsamda, kentin görünmeyen altyapısını ayakta tutan önemli müdahalelerden biri olarak öne çıkıyor.